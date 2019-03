SESTŘIHY: Vary slaví záchranu! Chomutov po prohře čeká baráž | iSport.cz

Dvě kola před koncem už Chomutov nemůže Energii dostihnout, má na ni sedmibodovou ztrátu. Dva nejhorší extraligové celky budou hájit příslušnost k elitě s vítězi semifinálových sérií první ligy, v nichž bojují České Budějovice se Vsetínem a Kladno proti Jihlavě.

Chomutov si zahraje baráž po čtyřech letech. Loni sice stejně jako letos absolvoval skupinu play out, ale skončil s velkým náskokem dvanáctý. V roce 2015 dobyli Piráti po skvělé sezoně díky druhému místu v baráži návrat do extraligy.

Domácí útočník a kapitán Tomica převzal před úvodním buly dres se symbolickou tisícovkou za dosažení stejného počtu odehraných zápasů v tuzemské nejvyšší soutěži a také hodinky jako dar od spoluhráčů. Jubilejní duel odehrál v neděli v Pardubicích, kde Piráti zvítězili jasně 7:4.

Dnešní odveta na severu Čech před poloprázdným hledištěm ale vypadala úplně jinak. V osmé minutě rozezvučel Horký tyčku. Pak se Chomutovští provinili dvěma fauly brzy po sobě a druhou z početních výhod využil Machala, když se vřítil do útočného pásma a parádní ranou z kruhu propálil Peterse.

Uteklo jen 34 vteřin a Perret po zakončení zblízka zvýšil. Také hostujícího gólmana Kacetla pak zachránila branková konstrukce. Chomutovští se dočkali až ve 33. minutě, kdy snížil Raška. Brzy nato mohl vyrovnat při vlastním oslabení Kovář, jenže na Kacetla tváři v tvář nevyzrál.

Ve 37. minutě měli Piráti velkou možnost vyrovnat při přesilovce, ale Kacetl jim radost z vyrovnání sebral a také oni vzápětí nabídli soupeři příležitost v oslabení, kterou úspěšně dokonal svou druhou dnešní brankou Machala. Vrátil tak Dynamu dvoubrankové vedení.

Chomutov měl pak k dispozici takřka dvouminutovou přesilovku čtyři na tři, stavem však nepohnul ani po druhé přestávce. Na začátku třetí části mohl snížit domácí útočník Růžička, jenže Kacetl byl proti. A stejně dopadlo i každé další dobývání jeho branky. V závěru naopak zvýraznil rozdíl ve skóre přesilovkovým gólem Kloz.

Ohlasy trenérů:

Vladimír Růžička st. (Chomutov): „Přistoupili jsme k utkání, jako když se vůbec nic neděje. Pardubice byly rychlejší, hrály poměrně dobře, přehrávaly nás, daly nám rychle dva góly. A to si ještě myslím, že kdyby nezachytal brankář, dostali jsme těch gólů dneska deset. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Ladislav Lubina (Pardubice): „Já budu se svým hodnocením dnešního zápasu opravdu krátký. Jsem strašně rád, že se nám podařilo odčinit nedělní utkání a porážku 4:7. Celkem slušně jsme zahráli a vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:37. Raška I Hosté: 12:35. Machala, 13:09. Perret, 36:58. Machala, 58:31. J. Kloz

Energie i po prohře slaví záchranu

Do utkání lépe vstoupili hosté. Ve třetí minutě Havelkovu nenápadnou střelu tečoval za záda gólmana Bednáře Jícha. I po většinu úvodního dějství byli aktivnější Severočeši a jenom kvůli výborným zákrokům šestnáctiletého strážce karlovarského brankoviště nenavýšili skóre Válek a Jánský. Za domácí si větší příležitost vypracoval pouze Černý, ale Januse nepřekvapil.

Na dvoubrankový rozdíl zvýšil ve 25. minutě Svoboda, který zužitkoval Myšákovu nezištnou přihrávku. Jen kousek od snížení byl Kozák, jehož pokus skončil na tyčce. Naději na zvrat dal Západočechům o pět minut později Martin Rohan, když jeho nahození od mantinelu propadlo za Janusova záda.

Po zalehnutí puku v brankovišti dostali ve 37. minutě hosté příležitost z trestného střílení opět oskočit, Válek však neuspěl. Litvínovští se však třetí branky dočkali o minutu později poté, co Bednář zachytil střelu Svobody až těsně za brankovou čárou, což vzápětí potvrdil i videorozhodčí.

Karlovarští v poslední třetině zvýšili aktivitu a díky gólům Stloukala a Vlacha smazali ztrátu. Uběhlo ale jen 87 sekund, Bednářovi propadla mezi betony lehká střela z Jíchovy hole a Litvínov znovu vedl.

Vynutit pokračování zápasu se ale podařilo domácím při Březákově vyloučení v 58. minutě, kdy se prosadil Gríger. V prodloužení nakonec o vítězství Litvínova rozhodl po pěkné kombinaci Lukeš.

Ohlasy trenérů:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Pro nás to jsou dnes trošku rozporuplné pocity. V první řadě je to velká úleva a radost z toho, že se nám podařilo splnit náš základní cíl a tím bylo zachránit soutěž. A trošku smutek z toho, že jsme dnešní utkání nezvládli. Měli jsme velkou touhu vyhrát, ale myslím, že na klidu nám nepřidala nešťastná první branka. Trápili jsme se - na rozdíl od soupeře - v zakončení. Hráčům nelze nic vytknout, rvali se do poslední chvíle o velmi důležitý další bod.“

Jiří Šlégr (Litvínov): „Pro nás to byl další zápas, ve kterém nám prakticky o nic nešlo. Nicméně zkoušíme mladé hráče, jako je Svoboda nebo Myšák, kteří dnes zase potvrdili, že si vážně říkají o dres v A-mužstvu. Myslím si, že zase odehráli velice kvalitní utkání. Šli jsme sice do třetí třetiny s vedením, ale ta soustředěnost hráčů není úplně jednoduchá. Bohužel jsme dostali dva góly z přesilovky a po jednom námazu, takže v utkání jsme sice zvítězili v prodloužení, ale mohli jsme ho vyhrát i v normální hrací době.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:44. M. Rohan, 44:52. Stloukal, 52:03. R. Vlach, 58:00. Gríger Hosté: 02:27. Jícha, 24:21. Svoboda, 37:13. Svoboda, 53:30. Jícha, 62:16. F. Lukeš