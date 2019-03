Otrava tatarákem! Chomutov v pasti, hráči leží doma, kdo bude hrát? | iSport.cz

Jakoby toho už tak neměli v Chomutově dost. Složitá sezona Pirátů vrcholí účastí v prolínací soutěži, kde klubu půjde o holý extraligový život. Nedávno vyšly na světlo velké finanční problémy, hráčům se neplatily mzdy. Na tom se podařilo zapracovat, ale teď přichází další rána.

Podle informací iSport.cz se hráči otrávili tatarským biftekem, který požili ve středu v kabině. To je mimochodem častý rituál v extralize. Středeční svačinka, kdy se tolik nehledí na zásady životosprávy profesionálního sportovce a servírují se pochutiny, které si hráči v sezoně dopřejí málokdy.

„Řešíme to od čtvrtku, v Chomutově ode mě mají stanovisko, že zápasy musí odehrát. Máme roky dlouhodobý úzus, jenž platí už z dob šéfování Stanislava Šulce, že na zdravotní problémy se nebude brát ohled, tak se ho snažím dodržovat,“ odpověděl Josef Řezníček na dotaz iSport.cz, jak vedení soutěže s potížemi Chomutova pracuje.

„Mluvil jsem o tom s celým vedením Pirátů, včetně Vladimíra Růžičky, kádr na páteční zápas s Karlovými Vary dají nějak do kupy, vypomůžou si juniory. Situaci budeme řešit dál směrem k neděli. Je to samozřejmě nepříjemnost, a byť už v utkáních tzv. o nic nejde, musí se odehrát,“ pokračuje Řezníček a s nadsázkou dodává: „Kdy jindy dát příležitost mladším hráčům, než při takovýchto příležitostech. Proto kluby mají juniorskou kategorii, náleží jim status hokejových akademií, aby měli odkud čerpat hráče, pokud se jim něco takového přihodí…“

Výkonný ředitel Pirátů Stanislav Mikšovic je od rána na hygienické stanici, telefon zvedl, ale omluvil se s tím, že bližší vyjádření poskytne, až bude mít trochu více času. Hráčům byla mezitím odebrána krev, taktéž stěry a čeká se na výsledky, o jaký druh otravy se jedná.

Pro klub jde o velmi ošemetnou situaci. Už za týden v pátek mu začíná baráž a není jasné, v jakém stavu do ní svěřenci Vladimíra Růžičky nastoupí. V tuto chvíli je jasné, že plánovaná příprava na těžké boje dostává velké trhliny, hráči budou v lepším případě fyzicky hodně oslabeni.

Vedení extraligy však zůstane neoblomné, řádné hrací termíny se dodrží. „Sice nikdy nemůžeme říkat, že to tak určitě bude, když nemáme jistotu, co se přesně stane, ale to by muselo dojít k nějaké katastrofě,“ dodává Řezníček.

Baráž o účast v Tipsport extralize si zahrají Pardubice, Chomutov, z Chance ligy k ní mají nejblíže Kladno a České Budějovice.