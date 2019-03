Vyřízený Duda k otravě v Chomutově: Takhle špatně mi v životě nebylo | iSport.cz

Jak před pár desítkami minut informoval iSport.cz, tým postihly extrémně silné žaludeční a střevní problémy, hráči netrénují a většina z nich nejspíš nebude schopna odehrát páteční podvečerní duel play out s Karlovými Vary (17.30).

Ten se však na sto procent uskuteční, jak potvrdil našemu serveru ředitel soutěže Josef Řezníček.

„Takhle špatně mi nebylo nikdy v životě, je to úplně šílený,“ líčil Duda do telefonu.

Je doma, absolutně se necítí na to, aby šel ven z domu a večer do práce podat hodnotný sportovní výkon.

„Zvracení, průjem jako blázen, vysoké horečky, křeče v břiše, celé tělo vás bolí. To jsem vážně nikdy nezažil. A u všech to má stejný průběh,“ dává najevo, že v problémech není zdaleka sám. „Jsem zvědavý, co budeme dělat…“

Tatarský biftek je vyhlášená specialita, její pozření však nese jistá rizika, neboť jde o tepelně neupravený pokrm. A pokud maso není v pořádku, za několik hodin se o tom strávník dozví… Jak vidno, někdy i dost drsně.

„Ve středu o půlnoci mě probudila zimnice, dostal jsem průjem a od té doby to takhle běží dál. Všichni jsme doma, nikdo se nemůže hnout, jsem rád, že ležím. S klukama si píšeme, takže vím, že takhle je v pytli dvacet hráčů.“

Dudovi a i ostatním hráčům byla odebrána krev, braly se stěry.

Zalarmována byla chomutovská záloha z řad juniorů, podle všeho je dnes čeká souboj s Karlovými Vary.

Prohlášení chomutovského klubu Před závěrečnými duely skupiny o umístění v Tipsport extralize nastala nečekaná komplikace. Střevní potíže totiž postihly drtivou většinu základního kádru Pirátů, takže minimálně duel pátého kola play-out s karlovarskou Energií odehraje kombinovaná sestava ze členů širšího kádru a juniorů, které čekají v sobotu a v neděli dvě čtvrtfinále na ledě pražské Slavie. „Bohužel nastalo něco, co nikdo z nás nemohl předvídat ani předpokládat. Ve středu tým normálně trénoval, ale ve čtvrtek dopoledne měli trenéři k dispozici zhruba deset hráčů včetně tří brankářů,“ vysvětluje výkonný ředitel klubu Stanislav Mikšovic. „Po středečním tréninku měli hráči svačinku jako každý týden. Bohužel v ní zřejmě byla salmonelóza, jak ukazuje test jednoho z hráčů. Další je postupně absolvují také. Nicméně i u nich se objevily velké střevní problémy a zvracení, takže předpokládáme, že na tom budou stejně. Vše řešíme s Krajskou hygienickou stanicí,“ pokračuje šéf klubu. „Páteční zápas odehrajeme v kombinované sestavě, ale v tuhle chvíli neumím říct, kdy budou všichni hráči stoprocentně k dispozici, protože léčení může trvat i několik týdnů,“ uzavírá Stanislav Mikšovic.