Jak moc vám tato otrava z jídla zkomplikovala situaci před baráží?

„Komplikované to je, ale teď záleží hlavně na doktorech… Doufám, že do pondělí, do úterý se to dá nějak dohromady, abychom se do pátku (začátek baráže) připravili.“

Příčinou prý byl tatarský biftek, který si hráči tradičně dávají ke svačině každou středu. Předpokládám, že jste si nedal, nebo ano?

„Měli to v kabině. Většinou každý, kdo si to dal, tak špatně dopadl.“

Zjišťoval jste si, jak se zkažené maso dostalo do kabiny?

„Jak se to tam dostalo? Byla to normální svačina.“

A kdo jí připravoval?

„To si řeší hráči v kabině. Já s tím nemám žádný problém, ale bohužel. Něco tam bylo špatně. Že si ale dají svačinu v kabině, to mi je nějak jedno.“

Bylo pro vás těžké lepit mužstvo z hráčů z širšího kádru a juniorů na poslední chvíli?

„Moc na výběr jsme neměli, protože zhruba 19 hráčů máme mimo, tak nám jich zbylo asi šest nebo sedm. Zbytek jsme museli brát z juniorů. Těžký to nebylo, ale nevěděl jsem, jak se s tím ti hráči vypořádají. Proti Varům sice o nic nešlo, ale myslím si, že mladí kluci ukázali, že jsou šikovní. Hráli s námi už v létě v přípravě. Jsem rád, že to zvládli.“

Zažil jste někdy ve své trenérské kariéře, že jste kvůli podobné kalamitě musel narychlo skládat tým do ostrého zápasu?

„To ne, ale člověk vidí, že se může dočkat všeho.“

Narychlo složené mužstvo se ale se zápasem popralo solidně a vyhrálo nad Karlovými Vary 3:2 po nájezdech. Jak byste zhodnotil utkání s Energií?

„Myslím si, že od začátku zápasu bylo znát, že se o moc nehraje. Jsem ale rád, že naši hráči, junioři nastoupili do zápasu. Vyhodnotil bych to velice dobře, v první třetině se sice trochu rozkoukávali, ale poradili si s tím. Ve druhé a třetí třetině hráli velice dobře. Vynikající výkon předvedl Dominik Pavlát v bráně, což se odrazilo na tom výsledku. Stáli proti němu zkušenější hráči, o to víc si výsledku vážíme.“

Upřímně… Čekal jste vzhledem k situaci takový výsledek?

„Moc jsem to nečekal, to je jedna věc. Na druhou stranu si myslím, že mladí hráči ukázali, že se v dospělém hokeji neztratí. Samozřejmě Vary to hrály trošku jinak než v zápase, ve kterém by se o něco hrálo. Nic to ale na tom nemění, je to pořád extraligové utkání v play out.“

Berete vítězství alespoň trochu pozitivně před startem baráže?

„To nevím. Pro nás je hlavně důležitý příští pátek, který to vykopne. Pojede se dvanáct zápasů v úterý, pátek a neděli. Takhle to vlastně bude po celý měsíc. Doufám, že ti naši hráči se z toho dají rychle dohromady, abychom se na to připravili.“

Chvíli po konci zápasu se do baráže probojovalo Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě a České Budějovice s Václavem Prospalem na střídačce. Jak to vnímáte?

„V baráže je úplně jedno, s kým hrajete. Nezáleží na tom, jestli jedete do Jihlavy, Kladna, Budějovic či do Vsetína. Myslím si, že všechny čtyři mužstva mají velkou kvalitu. Vím, že to bude těžké.“

Zápasy s Kladnem tedy pro vás nebudou ničím speciálním?

„Kladno má obrovskou tradici a určitě se chce do extraligy probojovat. My ale uděláme všechno pro to, abychom v ní také zůstali.“

Jak hodláte zastavit Rytíře s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem na ledě?

„To se nechte překvapit.“ (koutkem úst se usmívá)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:03. Raška I, 41:11. Raška I, . Ouřada Hosté: 52:47. Šik, 56:49. Šik Sestavy Domácí: Pavlát (Š. Lukeš) – Beneš, Blaha, D. Zeman, Váchal, Štochl, Seemann, Šuráň – Ouřada, Chlouba, Koblasa (A) – J. Svoboda, Raška I, Sklenář (C) – Vrhel, Pech, Koblížek – Šťovíček, Gut, Ma. Svoboda. Hosté: F. Novotný (31. Kašpar) – Kozák, Eminger, Bernáth, Šafář, M. Rohan (A), Tureček, Forman – O. Beránek, Balán (A), T. Rachůnek – Kohout, Skuhravý (C), Stloukal – T. Mikúš, Kverka, Lapšanský – Šik, Křehlík, Křemen. Rozhodčí Horák, Bejček – Ganger, Špringl Stadion ROCKNET ARÉNA