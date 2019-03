Hráči Chomutova „přežili“ otravu: Měli jsme štěstí, semlelo to 20 lidí | iSport.cz

Měli jediné štěstí, že jim tradiční svačinka nechutná, jinak by je pravděpodobně stihl stejný osud jako ostatní. Oblíbená siesta, kterou si chomutovští hokejisté pravidelně dopřávají každou středu v kabině, zlikvidovala na dobu neurčitou přibližně 19 hráčů dokonce i některé členy realizačního týmu. Hromadné otravě, za kterou nese vinu pravděpodobně (dosud u všech nepotvrzená) salmonela ze zkaženého masa, se vyhnulo pouze několik Pirátů ze základu, kteří museli vést „rezervní sestavu“ do dalšího utkání play out.

Kromě brankářů byli na soupisce z jádra týmu pouze obránce Lukáš Blaha a útočníci Petr Koblasa, Roman Chlouba, Jakub Sklenář, Michal Gut a Adam Raška. Poslední zmíněný forvard unikl otravě jen díky tomu, že mu tatarský biftek není po chuti. „Upřímně tatarák není moje oblíbené jídlo, takže to dopadlo naštěstí takhle. Tím, že jsem si to nedal, můžu dál hrát. Klukům přeji brzké uzdravení, potřebujeme každého z nich. Chceme se v extralize udržet,“ řekl bývalý hráč Komety.

Odkud se zkažená svačina vzala prý Raška vůbec netuší. „Vždycky přijdeme do kabiny, už to tam je připravené na stole a sníme to,“ přiznal mladý střelec. Podobné štěstí měl také Sklenář, momentálně nejstarší člen sestavy Chomutova. „Neměl jsem nic. Škoda, že nás nebylo víc. Skoro dvacet lidí včetně realizačního týmu to semlelo,“ prozradil dočasný kapitán silně oslabeného mužstva, který též nic nevěděl o původci zdroje nákazy.

Takovou pohromu během své kariéry ani jeden z hráčů nezažil. Zbylým Pirátům je však víc než jasné, že před baráží mají situaci extrémně zkomplikovanou. Všechny plány přípravy na rozhodující fázi sezony byly zbořeny. Kdo jednou zažil salmonelu, jistě ví, že boj s touto nemocí se může táhnout několik týdnů. Chomutovští tedy veškeré naděje na brzký návrat marodících spoluhráčů vkládají do rukou lékařů. Trenér Vladimír Růžička se nyní musí spolehnout na zbytek zdravého jádra, které doplnil o 14 juniorů v zápase proti Karlovým Varům.

Že Piráti po utkání s Energií oslaví vítězství by před úvodním buly vůbec nečekali. V 5. kole play out sice již oběma týmům o nic nešlo, i tak se ale jednalo o ostrý zápas, ve kterém 14 juniorů sehrálo proti nejlepším hráčům Západočechů vyrovnanou partii. Zkušení Piráti své mladíky pochválili. Radost jim udělal hlavně výkon brankáře Dominika Pavláta, který soupeře vychytal při samostatných nájezdech.

Krizemi zkroušené mužstvo sice dostalo lehkou náplast, nic to ale neovlivní na tom, že již od následujícího pátku bude ve 12 zápasech bojovat o extraligovou příslušnost. Po pátečním večeru je již jasné, že soupeři Pirátů v baráži budou Pardubice, České Budějovice a Kladno s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem na ledě. „Samozřejmě jsme to bedlivě sledovali. Zápasy proti Kladnu budou jistě zajímavé, ale musíme se soustředit hlavně na sebe, na tým. Věřím, že máme sílu a extraligu pro Chomutov udržíme,“ zadoufal Raška.

SESTŘIH: Chomutov - Karlovy Vary 3:2sn. V dramatickém konci utkání podržel při nájezdech domácí Pavlát 720p 360p REKLAMA