SE SIMONOU: Z maskota je parťák Jágra. Pořád mu vykám, říká Jelínek | iSport.cz

Na konci kuriózní cesty je soužití v jednom týmu se zřejmě největší ikonou v dějinách českého hokeje Jaromírem Jágrem. Osmnáctiletý Šimon Jelínek se napevno zabydlel v A týmu Rytířů Kladno a prožívá tak fantastické období. To teď graduje baráží. „Nesmírně se na to těším. Moje jediná play off jsem hrál v dorostu a juniorce. Vždycky jsme skončili v prvním kole. Teď mě čeká baráž a já doufám, že ji zvládneme a příští rok si zahrajeme extraligu,“ líčí benjamínek, který se na ledové ploše Středočechů ještě nedávno pohyboval jako maskot.

Hlavně v kontextu toho se zdá být jeho aktuální pozice trochu absurdní, což sám Jelínek přiznává. „Nikdy bych nepředpokládal, že by se mi tohle mohlo splnit. Je to sen a nechápu to, že se tohle vůbec stalo. Od maskota se dostat do přesilovky s Jágrem a Plekancem je úžasné.“

Prvně jmenované ikoně z pozice o poznání mladšího stále vyká. Takto zdvořile jedná s „osmašedesátkou“ jako jediný z kádru. Nic se ale nemá přehánět. „Snažím se vyhýbat tomu, abych říkal dobrý den. To mi přijde divné," podotýká s úsměvem Jelínek.

Co všechno na sebe ještě nadějný hokejista prozradil, naleznete v celém videu pořadu SE SIMONOU.