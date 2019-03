INSIDER: Chomutov by byl favorit, nebýt tataráku. Pardubice se nezachrání | iSport.cz

Z hlediska předseznních očekávání je složení baráže poměrně překvapivé. „Konkrétně Pardubice bych tam nečekal. Ale prošly si tolika kotrmelci, celkově šílenými věcmi. Nevyhrávaly, navíc přišly průšvihy jako kokainová aféra Petra Čáslavy. Bylo toho opravdu moc a klub to špatně řešil. Došlo na změnu koncepce a do baráže vstupuje úplně jiný tým, než který sezonu začínal,“ poznamenal k trablům Dynama hokejový expert deníku Sport Pavel Ryšavý.

I kvůli tomu Pardubicím příliš nevěří. Uspět by podle něj mělo především Jágrovo Kladno a o druhou místenku v extralize se porve Chomutov s Českými Budějovicemi. Pavel Ryšavý by za dalšího šťastlivce ve čtveřici určil Piráty, ovšem nešťastný vývoj posledních dnů může chomutovské šance výrazně srazit dolů. „Kdyby nenastaly problémy s tatarákem, byl by pro mě druhým aspirantem právě Chomutov.“

Takto by si mohl příslušnost v nejvyšší soutěži vybojovat spíše budějovický Motor. „Na pohled možná nemá nejkvalitnější kádr, ale tam zřejmě funguje týmová práce či osobnost Václava Prospala,“ uvedl na adresu celku, který skončil v základní části Chance ligy na třetím místě.

Na to, jaké budou další klíčové faktory pro vývoj baráže, se můžete podívat v celém videu pořadu INSIDER.

Kladno:

šance na extraligovou účast: 65 %

plusy: veteráni Jarmír Jágr a Tomáš Plekanec; dělostřelec Jiří Říha na modré; zkušnost Vampoly, Kauta, Lakose, Hořavy, Nashe

minusy: tlak, postup se od něj čeká

České Budějovice:

šance na extraligovou účast: 55 %

plusy: divoký koučink Václava Prospala; brankář Kváča a zapálený Karabáček; hlad ve městě po postupu

minusy: divoký koučink Václava Prospala, málo rozdílových hráčů

Chomutov:

šance na extraligovou účast: 45 %

plusy: trenér Vladimír Růžička; Duda je nejlepší, když jde o všechno

minusy: salmonela; psychika, byli kousek od záchrany; nejistá budoucnost organizace

Pardubice:

šance na extraligovou účast: 35 %

plusy: fanoušci

minusy: sezona plná porážek; chybující defenziva; gólmani Klouček s Kacetlem nezáří; nejistá budoucnost vedení klubu i kádru