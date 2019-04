Z naděje se stal lídrem. Teď ale Jergl v Olomouci končí. Kam má namířeno? | iSport.cz

Za dva týdny oslaví pětadvacáté narozeniny, a půlkulatiny jako by chtěl Aleš Jergl spojit se životní změnou. Po deseti letech totiž opouští Olomouc, kam zamířil z rodné Kroměříže ještě coby mladé ucho.

„Aleš u nás po konci smlouvy pokračovat nebude, nedohodli jsme se na podmínkách,“ potvrdil Sportu generální manažer Mory Erik Fürst.

Šok? Byť může na první pohled odchod produktivního forvarda vypadat jako velké oslabení, Hanáci netruchlí. Znají své limity i priority – setrvání brankáře Branislava Konráda či klíčového centra Jana Knotka – takže pohyb v kádru berou jako každoroční fakt. Navíc dobře vědí, že u Jergla jde teprve o první „pořádnou“ sezonu, přesněji řečeno její druhou polovinu. Potenciál má rychlé pravé křídlo reprezentační, ale je třeba ho potvrzovat dlouhodobě.

Otazník v olomouckém týmu visí i nad Miroslavem Holcem, Brunem Mrázem či Vojtěchem Tomečkem, sportovní úsek „kohoutů“ nicméně už několikrát ukázal, že mančaft umí vhodně doplnit. Ani nyní by lehký průvan neměl být komplikací.

„Pár odchodů bude, ale kostra týmu zůstane pohromadě a zároveň očekáváme nějaké příchody,“ naznačil i trenér Zdeněk Moták, jeden z hlavních strůjců letošního úspěchu. Nářky nad tím, že ztrácí důležitého člena první lajny? Ani náhodou. „V následujícím ročníku chceme být zase o něco lepší.“

Ale zpět k Jerglově budoucnosti. Už v průběhu ročníku se vzhledem k jeho končícímu kontraktu objevovaly spekulace o konkurenčních nabídkách. Hradec Králové, Liberec, Plzeň... „Jsou to příjemné starosti,“ přiznal po konci v play off Olomouckému deníku sám hráč. „Mám čas na rozmyšlenou, teď si chci hlavně odpočinout a nějak se to bude řešit,“ dodal před dovolenou.

Podle informací deníku Sport už je vše vyřešeno a Jergl se bude od května stěhovat zhruba 140 kilometrů severozápadním směrem, protože posílí Mountfield. Královéhradecký klub se netají záměrem posílit ofenzivu, rád by přivedl například i Romana Červenku, ale první podepsaná vlaštovka by měla být z Hané.

„Ke všem změnám v kádru se rádi vyjádříme prvního května,“ nechtěl v pondělí nic komentovat Jaroslav Bednář, sportovní manažer HK.

Přesto už čtvrtfinalista, který od Komety dostal lekci 0:4, přemýšlí, jak s Jerglem naloží. Téměř jisté je, že vzhledem k jeho ofenzivním dovednostem, tělesné konstituci a horšímu bránění dostane místo v prvních dvou útocích, kde dokáže prodat své přednosti.

Naprosto klíčové pak bude určit správného centra, který Jerglovi díky černé práci umete prostor pro jeho technické kousky. V „plecharéně“ tuto roli skvěle plnil Knotek, naváže na něj v Hradci Petr Koukal? Nebo dokonce vysněný Roman Červenka? Kouč Tomáš Martinec to musí trefit, jinak ze své nové posily nevytříská maximum, o čemž by Olomoučtí mohli vyprávět.

