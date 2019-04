Kváča po Kladnu: Komedie pro boha hokeje, takhle se baráž nehraje | iSport.cz

Jak jste viděl úterní porážku s kladenskými Rytíři, kterým jste nedokázali vstřelit gól?

„Nevím, co bych vám k tomu mohl říct. Takhle to nejde dál, takhle se nehraje baráž! Nemám slov. Snažím se koncentrovat na svůj výkon, abych klukům mohl dávat sto procent… Dostanu jeden gól a pak druhý. Nechci nikoho shazovat, to vůbec ne. Stojíme jeden za druhým. Začíná to u mě a končí u posledního hráče a posledního chlapa v realizačním týmu. Proti Kladnu jsme však nepředvedli vůbec nic. To, co nás zdobilo v play off proti Havířovu a hlavně proti Vsetínu, jsme vůbec neukázali.“

Opravdu vůbec nic?

„Kladenští kluci bojují, šli do nás od začátku a tlačili se do nás. Měli spoustu protiútoků. My jsme sice měli spoustu přesilovek, dokonce i pět na tři na začátku zápasu a nevyužijeme toho. Kdyby náš výkon viděl hokejový bůh, jistě by řekl: To si snad ze mě děláte prdel? Obrovsky mě to mrzí, protože všichni dobře víme, že máme na každého soupeře v baráži. Když budeme chtít, porazíme každého, ale najednou to nešlo. V baráži bojuje chlap za chlapa. Určitě ne takovým způsobem, kterým jsme hráli s Kladnem. Musíme si pěkně sáhnout do svědomí.“

Do zápasu jste přeci jen šli v menší výhodě. Kladno před vaším vzájemným utkáním nevstřelilo ani gól…

„Baráž jsem hrál před dvěma roky, a abych byl upřímný, jestli někdo z našeho týmu měl tohle v hlavě, tak je to hodně špatně. To se nesmí, v baráži se hraje zápas od zápasu. Každé utkání je jako sedmý zápas play off. Ano, můžeme si říkat, že to byl jen třetí zápas a je jich před nám ještě dost, ale body pak budou chybět. Kdyby tady na ledě ležel Stanley Cup, tak bych ho chtěl vyhrát za každou cenu a nehrát takhle… Pro hokejového boha to musí být fakt komedie.“

Myslíte tedy, že jste Rytíře trochu podcenili, nebo ne?

„Nevím. Za mě určitě ne. Vím, že mají kvalitní hráče, celou sezonu s nimi hrajeme. My bychom naopak měli vědět, jak na ně, když Kladno známe. Přesně toho oni využili.“

Branka pod kladenským kotlem vás hodně trápila a posouvala se. Jednou jste za to dokonce dostal dvě minuty za zdržování hry. Čím to podle vás bylo?

„My už jsme s tím měli problémy při rozbruslení. Kolík branky byl strašně úzký na díru, kterou tam udělali. Já jsem se do toho ani neopíral a stejně se to posunulo. Jinak jsem zvyklý se do branky opřít, protože vím, že ty kolíky jsou fakt pevné a udrží to. Jen jsem do toho ťuknul a už to bylo venku. Je to divný, ale na druhé straně se mi to nestávalo. Asi to bylo špatně navrtaný. Cigimu (Lukáš Cikánek) se to stalo taky.“

Zklamání na vaší tváři nejde přehlédnout, nicméně máte za sebou odehranou první čtvrtinu baráže a dva body na kontě. Jak byste zhodnotil odehranou část?

„Dobrý dva body. To je asi jediné, co mohu říct. Když se nyní sebereme, tak později ještě mohou rozhodnout. Musíme ale začít se sebou něco dělat.“

Doporučil byste tedy do dalších bitev pořádně si hrábnout do svědomí?

„Asi tak. Teď si odpočineme, máme dva dny volna před sebou a pak se znovu pustíme do Kladna.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:04. Melka, 35:14. Nash Hosté: Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Kehar, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr – J. Strnad, Vampola, Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Kváča (Strmeň) – Pavlin, Pýcha, Plášil, Kutlák, M. Jandus, Vydarený, Kachyňa – Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček – Endál, Gilbert, M. Novák – Doktor, Heřman, Čermák – Babka, Dančišin, Beránek. Rozhodčí Úlehla, Kika – Bryška, Lederer Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4720 diváků