Září Kacetl i Pardubice: Ale na 12 bodů baráž ještě nikdo nevyhrál | iSport.cz

Máte nějaké vysvětlení, proč najednou Pardubice vypadají takhle sebevědomě?

„To je ono. Mít ho, hrajeme takhle už v sezoně. (usměje se) Podle mě perfektně plníme svoje úkoly, pomáháme si jeden druhému. Nechci říct, že se na góly, nenadřeme. Ale dáváme je s mnohem větší lehkostí, děláme správné důležité věci, chodíme do branky, takhle to má vypadat. Kde máme být, tam jsme.“

Na výborného gólmana jste v tom výčtu zapomněl…

„Sebe bych nehodnotil, ale můžu říct, že se mi chytá stokrát líp, když hrajeme všichni takhle kompaktně. Je to pak jiné i pro brankáře.“

Může to být i kvalitou soupeřů, ale výrazně ubylo přečíslení, najednou jsou Pardubice v defenzivě lepší. Zapnul tým nějaký jiný obranný mód?

„Jo, je toho najednou daleko méně. Z pozice brankáře řeknu, že si můžu vzít hráče, který střílí a dál to mají kluci pokryté. Važme si, že to takhle je a šlape nám to. Hlavně takhle pokračovat ale dál.“

Jak velkou roli hraje ve vašem systému neutavitelný lídr Tomáš Rolinek? Přijde mi, že ho budou dávat přes léto dva měsíce dohromady, ale v 39 letech to neřeší, každé střídání jede do úmoru.

„A já si nemyslím, že ho budou dávat dohromady, nebude to potřeba. (usměje se) Pořád je perfektní, celou sezonu dřel, makal, šel klukům příkladem. To je prostě on. Každý dělá chyby, ale Rolas hraje perfektně celý ročník.“

Je sen mít po čtyřech zápasech 12 bodů?

„Jsme za to strašně rádi, vážíme si toho. Ale čeká nás strašně těžký zápas v Budějovicích a musíme počítat s tím, že soupeři se na nás budou připravovat ještě lépe než doteď, když se nám daří. Dvanáct bodů je hezký číslo, ale ještě s nimi baráž nikdo nevyhrál.“

Úleva to aspoň je?

„Určitě, zvedne se sebevědomí celého týmu.“

Když končil zápas s Chomutovem, stály tribuny a tleskaly vám. Na baráž jich přišlo zase přes 8 tisíc. Není to trochu diagnóza fandit Pardubicím?

„Je to hlavně na obrovské poděkování a poklonu. Hrály spolu teď dva nejhorší týmy extraligy, my celou sezonu předváděli špatnou hru a teď sem přijde tolik lidí… Jim patří obrovský dík, navíc jich jezdí i hodně ven. Smekám před nimi.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:29. Perret, 23:24. Mandát, 26:30. Rolinek, 36:32. Poulíček, 44:13. Hovorka, 55:26. L. Horký, 59:21. Hovorka Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, J. Zdráhal, Porseland – P. Sýkora (A), Ihnačák, M. Kratochvil – Hovorka, Mandát, Rolinek (C) – L. Horký, Poulíček (A), Machala – J. Kloz, Marosz, Perret. Hosté: Peters (41. Stezka) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, L. Kovář, Štich, Trefný – T. Svoboda, V. Růžička (A), Sklenář – Klhůfek, Huml (A), Koblasa – J. Havel, Vantuch, Tomica (C) – Ouřada, Raška I, Marjamäki. Rozhodčí Kika, Pavlovič – Klouček, Komárek Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 8 225 diváků