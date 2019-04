ONLINE + VIDEO: Jágr řídil úžasný obrat Kladna, Motor - Pardubice 3:4 | iSport.cz

Chomutov udeřil už ve druhé minutě. Kladno nevyužilo velkou šanci a hosté se dostali do rychlého protiútoku. Růžička přihrál na druhou stranu osamocenému Klhůfkovi, který překonal gólmana Cikánka střelou na vzdálenější tyč. V páté minutě se po Jágrově přihrávce od hrazení ocitl blízko vyrovnání Zikmund, jenže nastřelil tyčku.

Rytíři neproměněné šance vzápětí litovali. Klhůfek v útočném pásmu Chomutova obral Zikmunda u hrazení o puk, nabruslil si do pravého kruhu a posunul Piráty do dvoubrankového vedení. O chvíli později šli domácí do čtyř a Klhůfek v přesilové hře opět z pravého kruhu dokonal hattrick. U dvou ze tří branek mu asistovali Růžička a Sklenář.

Ve 12. minutě se Rytířům naskytla 83 vteřin dlouhá přesilovka pět na tři, díky níž se domácí přiblížili soupeři na rozdíl gólu. Nejprve Jágr nahrál před branku Zikmundovi, který prostřelil gólmana Peterse. V pokračující hře o jednoho muže navíc nabil Plekanec Jágrovi na střelu z první z levého kruhu a sedmačtyřicetiletý útočník zařídil druhý gól domácích. Obě branky dělilo 69 sekund.

Rytířům se ihned poté naskytla další přesilovka, tu už ale nevyužili. V závěru třetiny ujeli hosté do přečíslení dvou na jednoho, ale Šťovíček zamířil vedle odkryté branky.

Druhá dvacetiminutovka nabídla o poznání opatrnější hokej. Ve 34. minutě se nadvakrát zblízka neprosadil chomutovský útočník Huml. Cikánek si následně poradil i s pokusem Dudy, který se do sestavy Chomutova vrátil po jednozápasové absenci. Kladno se dočkalo srovnání v 37. minutě. Domácí obránce Lakos si najel do soupeřova obranného pásma a posunul puk na zakončujícího Kauta.

V úvodu třetí části prověřil Petersovu pozornost Vampola. Ve 43. minutě dokonali Rytíři obrat. Obránce Kehar si od mantinelu najel až před Peterse a rozbouřil kladenský stadion počtvrté. V závěru si Piráti vytvořili v power play velký tlak, Kladno se však dokázalo ubránit a oplatilo Chomutovu prohru 0:2 z úvodního barážového kola.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:46. Zikmund, 12:55. Jágr, 36:53. T. Kaut, 42:38. Kehar Hosté: 01:42. Klhůfek, 04:31. Klhůfek, 06:35. Klhůfek Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Kehar, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr (A) – J. Strnad (C), Vampola (A), Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Štich, Trefný – Sklenář, V. Růžička (A), Klhůfek – Koblasa, Huml (A), T. Svoboda – Tomica (C), Vantuch, Duda – A. Dlouhý, Šťovíček, Chrpa. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 015 diváků

ONLINE (17:00) Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:46. Z. Doležal, 39:40. Plášil, 44:43. M. Novák Hosté: 18:36. Schaus, 19:56. Schaus, 30:53. P. Sýkora, 41:39. Marosz Sestavy Domácí: Strmeň (Kváča) – Vydarený (A), M. Jandus, Kutlák (C), Prospal ml., Plášil, Kachyňa – Karabáček, Bradley, Z. Doležal – M. Novák, Gilbert, Endál – R. Přikryl, Heřman, Čermák – Šimánek, Doktor, Babka – Dančišin. Hosté: Kacetl (Klouček) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, Budík, J. Zdráhal, Porseland – M. Kratochvil, Ihnačák, P. Sýkora (A) – Rolinek (C), Mandát, Hovorka – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Perret, Marosz, J. Kloz. Rozhodčí Hradil, Bejček – Bryška, Lederer Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 4 4 0 0 0 21:2 12 2. Kladno 5 3 0 0 2 10:13 9 3. Chomutov 5 1 0 1 3 10:21 4 4. Č. Budějovice 4 0 1 0 3 9:14 2