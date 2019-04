Jágr volal Pavlinovi: Jen jsem ukázal respekt. Proč mu chybí v hokeji? | iSport.cz

Už bezprostředně po zákroku, po němž skončil slovinský bek na ledě, se na 47letou legendu z ochozů zaplněného budějovického stadionu snášel minulý pátek pískot. Žiga Pavlin skončil v nemocnici na JIPu, měl zlomené žebro a naraženou ledvinu. I když naštěstí na operaci nemusel. Ale baráž pro něj skončila.

Přímo do nemocnice se mu ozval sám Jágr, který si na něj speciálně sehnal číslo. Když se dozvěděl, že o tom redakce iSportu ví, nechtěl to moc rozmazávat. „To je přece normální, ne? A lidské. Jenom jsem ukázal respekt k člověku i k soupeři. Tak by to přece mělo být. Člověk nechce nikoho zranit. Věřím, že je normální se potom tomu dotyčnému ozvat a zeptat se, jak je na tom,“ reagoval kladenský útočník, který hned po utkání mluvil o tom, že šlo o nezaviněný střet.

„Nejsem hráč, který by byl zákeřný. Vůbec ne. Hokej není zase tak důležitý, abychom někomu úmyslně ublížil,“ říkal ještě v útrobách Budvar arény. Ani podle televizních záběrů to nebyl žádný likvidační zákrok.

„Beru to jako souboj. Nevěřím tomu, že mu Džegr chtěl zlomit žebra. To určitě ne. On má velký zadek, je to chachar, celý život využíval při soubojích svoje tělo. Stoprocentně do toho nešel s tím, že ho chce zranit. Pro nás to každopádně dopadlo nejhůř, jak mohlo. Přišel jsem o obránce, navíc jsme po následné akci dostali čtvrtý gól, který se nakonec ukázal být jako vítězný,“ říkal Prospal. Motor sice zabral, utkání zdramatizoval, ale nakonec padnul 3:4.

Gesto, kdy si Jágr sehnal na Slovince číslo a ozval se mu, ocenil i Prospal. „Ukazuje to, jaký je Jarda v nitru člověk. Mohl se na to vyprdnout, ale sehnal si na něj číslo, zavolal mu. Nevěřím, že by šel do souboje s tím, že by ho chtěl zranit. Je to sport, zranění jsou jeho součástí. I když pro mě jako pro trenéra je mrzuté, že šlo o dobrého obránce a stabilního člena sestavy,“ dodal budějovický kouč, Jágrův spoluhráč ze zlatého šampionátu ve Vídni v roce 2005.

„Každý člověk, který hrál hokej, musí uznat, že to bylo nezaviněné. Neviděl jsem ho, bylo to v hrozné rychlosti. To, co jsem udělal, bylo automatické. Ani jsem v zápase nezaregistroval, že se něco stalo,“ vrátil se Jágr k momentu, kdy se s protivníkem srazil a zasáhl ho hokejkou.

Když se potom útočník dozvěděl, že slovinský obránce skončil v nemocnici, ozval se mu. „Tady jde o to, že by člověk měl vyjádřit respekt soupeři. Jde o celkovou úctu ke sportu. Která by měla čnít výš než nějaké výsledky. I když je to baráž, v níž jde o hodně, pořád je to jenom sport,“ dodává Jágr, kterého štve, že obecně chybí v hokeji právě úcta a respekt. I na tohle téma potom krátce promluvil…

„Nejhorší je, jak hráči skáčou. Aby si vymodlili přesilovku. To je přece hrozné, ne? Tím nenarážím na žádný konkrétní zápas, ale obecně. Nedivím se, že to potom rozhodčí mají těžké. I díky tomu, že my hráči i trenéři na ně řveme, nadáváme. Ale hlavně proto, že hráči chtějí skákat. Chybí vzájemný respekt,“ tvrdí Jágr a vybavuje si, jak k tomu přistupoval legendární generální manažer Lou Lamoriello v New Jersey.

„Pětkrát nám opakoval: Kdo schválně spadne, jenom proto, abychom měli přesilovku, ať si to zítra zabalí a jede domů. Takového hráče nechceme. My jsme hrdý klub. A nic takového dělat nebudeme!“ parafrázuje proslulého bosse, který momentálně šéfuje New York Islanders.

SESTŘIH: Pardubice - Kladno 1:4. Dynamo poprvé v baráži padlo, poslední gól zápasu vstřelil Plekanec 720p 360p REKLAMA

I díky tomu někdy lituje rozhodčí, kteří to nemají jednoduché. Zvlášť ve vyhecovaných bitvách, kdy jim hráči stěžují situaci tím, že se snaží zákroky přehánět a simulují… „Obecně mi schází větší úcta a vzájemný respekt,“ tvrdí Jágr.

Také on se často při zápasech dostává k diskusím se sudími. „Přiznávám, že to je něco, co mě trošku štve. Jak se pořád Jarda vykecává s rozhodčími. A oni mu to furt žerou!“ směje se budějovický kouč Prospal.

„Já to spíše myslím v nadsázce, ale pravda je, že za nimi hodně jezdí. Vím, jakou má v českém hokeji pozici. Neotřesitelnou. Nikdo jiný už nebude jako on. To říkám se vší úctou i s tím, že jsem s ním hrál. A hrozně obdivuju, co dokázal. Ale za těmi rozhodčími by tolik tedy jezdit nemusel,“ dodává budějovický kouč s úsměvem.

Když se ale vrací ke hře svého Motoru, už mu tolik do smíchu není. Tým se hlavně střelecky trápí, včera 0:1 prohrál v Chomutově.

„Hokej se odnepaměti hraje na góly. Jakmile se neprosadíš, nemůžeš vyhrát. A my teď bohužel branky nedáváme. Ale budeme bojovat dál! Nic nevzdáváme,“ tvrdí Prospal, dvojnásobný světový šampion, který jako budějovický hráč baráž úspěšně zvládl. V roce 2005.

Teď se postupový sen vzdaluje.