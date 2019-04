Kapitán Kladna o ztrátě s Dynamem: Nesmíme být skleslí, postup máme v rukách | iSport.cz

Těžko hledal slova na vysvětlení ztráty skvěle rozehraného utkání. Útočník Jakub Strnad měl společně se svými kladenskými parťáky na dosah zisk pohodlného náskoku nad ještě nekončícím Chomutovem. Díky dalšímu famóznímu výkonu Jaromíra Jágra, který si připsal gól a asistenci, drželi Rytíři Východočechy dlouho v šachu. Během 17 minut třetí třetiny dokázalo Dynamo nasázet Kladnu čtyři góly a skvělý obrat hostů byl dokonán.

„Nemyslím si, že bychom se nějak uspokojili. Chtěli jsme pořád hrát stejně aktivně, ale prostě jsme se nestíhali vracet. Pardubice měly úplně zbytečné protiútoky a přečíslení. Nebyli jsme schopní to pokrýt dozadu,“ hodnotil kladenský kapitán zmařený zápas. Podle Strnada byla pro Dynamo velkým impulsem změna gólmanů. Ve 25. minutě hry odešel z branky Ondřej Kacetl a místo přenechal Milanovi Kloučkovi. Mladý brankář hostů nezklamal, za své záda nepustil ani jedinou střelu.

Nepříjemný zkrat před vyprodaným zimním stadionem Rytíře hodně mrzí. V případě výhry mohli dokonce atakovat Pardubice na prvním místě tabulky a hlavně být stále před Piráty o osm bodů. Vzhledem k pětigólové facce a výhře Chomutova 3:1 v Českých Budějovicích ale zůstává boj o elitu stále otevřený. Nejblíž ke spáse v extralize mají Pardubice, kterým stačí už jen dva body. Kladno musí v posledních čtyřech zápasech ještě zabrat.

„Nesmíme z té ztráty být nějak skleslí, pořád to máme v našich rukách. My musíme akorát vyhrávat a nespoléhat se na něco jiného. Rozhodně nijak nekalkulujeme,“ ujišťoval Strnad. O veledůležité body bude Kladno hrát v dvojzápase s českobudějovickým Motorem. Jihočeši po nedělním pádu s Piráty nemají už ani matematickou šanci na postup do extraligy a příští sezonu stráví jistě opět v první lize. Mužstvo kouče Václava Prospala ale hodlá zbytek baráže odehrát se ctí.

