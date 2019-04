Tak slaví Kladno! Jágra chce mít na bankovce, sprchovalo se šampaňským | iSport.cz

Obrovská euforie, spousta lidí a nádherné počasí. Lepší domácí oslavu postupu do extraligy si kladenští Rytíři snad ani nemohli přát. Radost a úsměv na tváři má středočeské město již od pátečního večera, kdy se hokejové mužstvo vrátilo z Českých Budějovic s vítězství 4:2 a jistým ziskem vstupenky do české elity.

Po nočním návratu čekala před stadionem na mužstvo zhruba tisícovka lidí, na poslední domácí zápas sezony jich ale přišlo mnohonásobně víc. Tribuny byly přeplněné i přesto, že na duel nepřijeli fanoušci sestupujícího Chomutova. I sektor hostujících fanoušků zaplnili domácí. V 11. kole baráže už v podstatě o nic nešlo, do utkání i tak nastoupila silná sestava Rytířů v čele s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem.

Domácí kotel si na oslavu připravil transparent s nápisem: „My chceme Jardu Jágra na bankovce mít.“ Duel s Chomutovem byl sice dlouho příznivý ve prospěch Kladna, vedlo 1:0, Piráti loučící se s extraligou však zápas dovedli do prodloužení a obratem vzali Středočechům vítězství. Zklamání z porážky ale bylo minimální.

Jakmile si soupeři podali ruce, na hřiště se začaly hrnout davy nadšených fanoušků a vrhaly se hráčům do náručí. „Máme extraligu! Jarda Jágr s Plekym nás dovedli k postupu. Kladno si to zasloužilo,“ shodovali se oslovení nadšení příznivci v kladenských barvách a vyzdvihovali jména nestárnoucího matadora s číslem 68 a dlouholeté opory Montrealu. Klíčovou zbraní k postupu však byl podle mnohých Kladeňáků týmový výkon.

Dostat z hráčů pár slov na ledě bylo zhola nemožné. Z každého rohu přijímali gratulace a nechávali se vyfotit se svými fanoušky. Když už se Rytířům podařilo dostat z ledu do kabiny, během rozhovorů byli na některé z nich připravení parťáci s láhve šampaňského, které na své spoluhráče vyprázdnili. „Nejsem si jistý, jestli po tomhle budu ještě někdy mít rád šampus,“ smál se útočník Ladislav Zikmund až na kost promočený „Bohemkou“.

Nicméně i dres prosáklý šampaňským byl a vlastně stále je velkým umocněním úžasného štěstí, které Rytíři se svým městem momentálně prožívají. „Stojí za tím hrozně moc práce a sil. Jsem ohromně rád, že se to po těch letech povedlo. Potřebovali jsme impuls a změnu. Je pro mě obrovskou ctí a velkým zadostiučiněním, že jsme to společně dotáhli. Moc fanoušků nám nevěřilo. Těší mě, že jsme jim dokázali, jak se mýlili a my patříme do extraligy,“ radoval se kapitán Jakub Strnad, který s Kladnem zažil pád do první ligy v roce 2014, líté boje o návrat zpět a nyní i postup.

A jak se těší Rytíři na příští sezonu v extralize? „Ohromně. Já si jí v podstatě ještě nezahrál. Bude to skvělá zkušenost,“ přiznal Zikmund, spoluhráč Jágra a Plekance v elitní lajně. Nejlákavějším soupeřem, na kterého se pravděpodobně všichni hráči Kladna těší, je Sparta. „Hrát proti Spartičce je prostě něco víc. Máme to za rohem,“ culil se obránce Martin Kehar. Bek Rytířů kvůli zranění sice přišel o závěr baráže na ledě, domácí radost z postupu si ale užil v kladenském kotli.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:53. Redlich Hosté: 58:54. Šťovíček, 61:02. Koblasa Sestavy Domácí: Brízgala (58. Cikánek) – Zelingr, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr (A) – J. Strnad (C), Vampola (A), Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Pavlát (Stezka) – L. Kovář, Flemming, Štich, Knot, Trefný, Blaha, D. Zeman – Tomica, Huml, J. Stránský – Koblasa, Klhůfek, T. Svoboda – A. Dlouhý, Šťovíček, Chlán – Chrpa, Chlouba, Ouřada. Rozhodčí Hribik, Veselý – Jelínek, Pešek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků