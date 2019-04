Barážový specialista Říha: Ani podesáté vás to neomrzí! Jágr ohromně pomohl | iSport.cz

Dva roky zpátky jste slavil postup do extraligy s Jihlavou, nyní jste se mezi elitu probojoval s Kladnem. Prožíváte tento úspěch pořád, jako by to bylo poprvé?

„Tohle asi žádného hráče nikdy nemůže omrzet. I kdyby to bylo desetkrát za sebou, tak bych si to pořád neskutečně užíval. Je to paráda, naprosto skvělý. Přesně kvůli tomu celý rok hrajeme. Jsem moc rád, že jsme to takhle zvládli.“

Řekl byste, že je triumf s Kladnem v něčem jiný než s Jihlavou?

„Je to téměř stejné. V baráži toho máte vždycky plné zuby, jdete na krev, síly prostě ubývají každým zápasem. Jak říkám, jsem strašně rád, že jsme to dotáhli do úspěšného konce.“

Prozradíte, jaké kouzlo tkví v úspěšné baráži?

„Tak kouzlo… Základem je prostě skvělá parta. Měli jsme jí v Jihlavě i nyní na Kladně. Nemůžete na nikoho nic říct, protože jsme uspěli jako tým. Rozumíme si i mimo led a to je strašně důležitý.“

Vampola o úspěchu s Kladnem: Měl jsem cíl, který se splnil. Budoucnost? Záleží na rodině 1080p 720p 360p REKLAMA

Co myslíte, že bylo rozhodující v boji o extraligu?

„Myslím, že bylo dobře vidět, jak jsme byli dobře bruslařsky připravení a silní. I proti extraligovým týmům jsme nikomu nenechali metr na ledě, Jarda Jágra chytil střeleckou mušku a ohromně nám pomohl. Celý tým se na tom podílel. V sezoně nám málokdo věřil. Začátek byl takový nic moc, postupně jsme se do toho ale dostávali. Myslím, že pro nás bylo dobré, že nám lidé nevěřili. Dokázali jsme, že jsme na to opravdu měli.“

Po návratu z Českých Budějovic, kde jste vybojovali postup a následně po posledním domácím zápase s vámi fanoušci ohromně slavili. Jak jste si to užíval?

„Hokej se hraje především pro lidi a oni na tom našem úspěchu mají ohromně velkou zásluhu a jim patří obrovský dík za to, že nás v tak hojném počtu podporovali a drželi nám palce. Strašně moc si toho vážím.“

Jaké byly oslavy po zajištění postupu do extraligy?

„Ono to ještě neskončilo. (usmívá se) Bude to dál pokračovat. Tohle se prostě musí řádně oslavit. Je to velká událost a každý na oslavu čeká. Tuto sezonu prostě musíme zapít.“

Fanoušci Kladna v euforii! Extraligu vítali společně s hráči na ledě 1080p 720p 360p REKLAMA

Nicméně během oslav po nočním návratu z Budějovic jste si prý vzal reflexní vestu a dělal jste pořadatele. Kde jste jí nechal?

„Tak to už si bohužel nepamatuji. (směje se) Oslavy jsem si ale užil. Přiznám se, že za to umím taky pořádně vzít.“

Do Kladna jste přišel na začátku sezony v rámci hostování z Mladé Boleslavi, kde vám ale nyní končí smlouva. Už víte, jaká bude vaše budoucnost?

„Ještě jsem to nijak zvlášť neřešil, brzy mě ale čeká jednání s Kladnem, tak uvidíme. Do Boleslavi se určitě nevrátím. Po tom, co tam předvedl trenér Kýhos, který mě úplně zařízl. To si myslím… K tomu už se nebudu vracet, ale uvidím podle toho, až budu mluvit s Džegrem (Jágr) a trenérem Čermákem. Záleží na nich, jestli mi dají smlouvu.“

Předpokládám, že byste rád zůstal mezi Rytíři, viďte?

„Určitě bych tady rád zůstal.“

Vítej doma, extraligo! Rytíři slavili s fanoušky 1080p 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Kladno - Chomutov 1:2 pp. Výhru hostům vystřelil Koblasa 720p 360p REKLAMA

Kladno - Chomutov: Oslavy mohou začít! Rytíři se vrací zpátky do extraligy 720p 360p REKLAMA

Z V R P Skóre B