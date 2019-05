Bartošák o přesunu: Jsem rád za pozitivní reakce. Mluví i o porodu | iSport.cz

Dlouho se to bralo za hotovou věc. Ale nepotvrzenou. Až včera Třinec zveřejnil, že Patrik Bartošák za něj bude chytat. Jako náhrada za Šimona Hrubce, který odejde do zahraničí. „Určitě je to pro mě výzva,“ reagoval 26letý brankář, jenž se v Brně chystá na Carlson Hockey Games, poslední test před šampionátem.

Jaké máte na přesun z Vítkovic do Třince reakce?

„Už to vím nějakou dobu. Bral jsem to jako hotovou věc. Pokud jde o reakce, musím říct, že jsem rád, jak se k tomu lidi postavili. Ať jsem to nečekal, dostal jsem drtivou většinu pozitivních ohlasů. Výjimka potvrzuje pravidlo, najdou se lidi, kteří budou nadávat. Ale tak to bude vždycky. Jinak jsem vděčný za to, jak se k tomu většina vítkovických fanoušků postavila. Dostal jsem od nich zprávy, vzkazy.“

I od těch třineckých?

„Ano. Myslím, že mě v prvních reakcí přivítali.“

Je pro vás velká výzva obhajovat titul?

„To je. Ale já se k tomu nijak neupínám. Titul si vyhráli oni, já s ním nemám nic společného. Takže se budu snažit jako vždycky soustředit na svoji práci. Tohle je ale jejich titul. Ne můj. Kdybych měl obhajovat svůj, bylo by to asi něco jiného. Tohle je jejich titul, jejich zásluha. Já se budu soustředit na to, abych předvedl to, co mám. Takže ty nejlepší výkony.“

Byl ve hře i přesun do KHL, nebo do NHL?

„KHL vůbec ne. Od té doby, co jsem se rozhodl, že budu v Evropě, bral jsem jedině Třinec. NHL tam nějak byla ve hře, ale zatím nepřišlo nic, co by mě nějak nadchnulo. Nad KHL jsem vůbec neuvažoval, hlavně kvůli tomu, že do týdne nebo dvou se nám má narodit mimino a tahat matku prvorodičku ve 24 letech s miminem do Ruska, to se mi úplně nechtělo. Navíc v Třinci budeme oba, bude tam mít rodinu, kterou bude potřebovat. A já jí budu nablízku, protože tripy po Česku nejsou tak dlouhé. Takže nejlepší volba byla zůstat doma.“

Už jste před blížícím se porodem nervózní?

„Překvapivě ani ne. Termín máme desátého, malej se ale může narodit dřív, později. Abych řekl pravdu, nervózní vůbec nejsem. Možná je to trochu divné, většina chlapů by měla být. Možná je to tím, že si to nepřipouštím. Dojde mi, že je to realita, až se malej narodí. Samozřejmě už doma probíhaly první přípravy – zařizování dětského pokoje a tak. Pořád si ale zatím neuvědomuju, že to bude realitou.“

Věříte, že vás kouč i během šampionátu pustí k porodu?

„Asi si do Bratislavy vezmu auto, nebo si ho tam nechám dovézt. Bude ale záležet, kolik brankářů bude zapsaných na soupisce. Pokud bychom tam byli hned tři, tak bych na porod rád jel. Nebo aspoň na otočku. Určitě by nebyl čas na oslavy, ale na skok by to snad šlo. Ale pokud budeme na soupisce jenom dva, budu si muset počkat na první volný termín. Uvidíme.“

Takže byste uvítal, aby to bylo ještě před šampionátem, že?

„Co jsem byl před turnajem dva dny doma, tak jsem partnerce kázal, ať chodí po schodech a dává si horkou vodu. Ať porodí co nejdřív. (usměje se) Ne, dělám si srandu. Hlavní je, aby všechno bylo v pořádku a všichni byli zdraví. Jestli to bude dřív, nebo později, jestli pojedu na porod, nebo ne, to je až ta druhá věc. Hlavní je, aby ona i miminko byly v pořádku. Stejně u porodu bude mít dost starostí sama se sebou. Natož abych tam ještě otravoval a očumoval. Uvidíme, jak to vyjde. Budu rád, když se malej narodí ještě před mistrovstvím. Když ne, bude se to odvíjet podle toho, jaká bude situaci s brankáři na soupisce.“

Koukáte tedy neustále na telefon?

„Je pravda, že po každém tréninku letím k mobilu. To je to první, co udělám. Už se to blíží. Může se stát, že sednu do auta a pojedu. Úplně ideální by bylo, kdyby to byl den volna. Uvidíme.“

Když se vrátíme k Třinci, bylo pro vás hodně nepříjemné, že jste ve čtvrtfinále s Vítkovicemi hráli právě proti němu?

„Ne, vůbec ne. Dopředu jsem říkal, že pokud budu ve Vítkovicích, budu kopat za ně. Už jsem sice věděl, že pokud zůstanu v Evropě, bude to Třinec. Ale pořád jsem to bral jako profesionál, věděl jsem, že mám smlouvu do konce dubna ve Vítkovicích. Věděl jsem, co pro mě v kariéře udělaly, co pro mě znamenají od začátku, když jsem tam ve čtrnácti letech přišel. Neměl jsem tedy důvod řešit Třinec. Chápu, že se naskytly názory, že Vítkovice prohrály s Oceláři proto, že Bartošák už měl Třinec v hlavě… Ale myslím si, že jsme všichni natolik profesionální, že víme, že dokud někde máme smlouvu, tak kopeme jenom za ten tým. A nic jiného neřešíme.“

Jak se k vám takové reakce dostaly? Četl jste komentáře pod články?

„Ne, to ne, ale k člověku se to dostane. Někdo se o tom někde baví, někdo to zaslechne, někdo si udělá srandu. Jinak číst komentáře, to není můj styl. To by se člověk zbláznil z toho… To jsem dělal, když mi bylo dvacet a chytal jsem v juniorce. A už tehdy mě z toho málem trefil šlak (usměje se) Teď si občas přečtu, co se objeví na sociálních sítích, ale abych četl diskuse, to ne.“

V Americe je to v tomto ohledu jiné?

„Taky se to tam řeší. Ne, že by se řešilo, že vyloženě člověk něco prodával nebo tak, ale i ty negativní reakce tam jsou. Není to asi tak strašné, jak to může být u nás, ale i tam se to děje. Takže úplně v pohodě. Zvykl jsem si.