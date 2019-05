Salfický jako šéf Pardubic skončil. Tým postaví Kverka, chystá se i kodex | iSport.cz

Dozorčí rada Dynama Pardubice dovolila třetího člena představenstva, Martina Sýkoru, a doporučila představenstvu, aby ho zvolilo za svého předsedu. Na první pohled je to věta, která působí možná šedivě, ale právě ta je klíčová. On určí, kudy kdysi mocný český klub teď půjde.

„Chceme, aby se systém fungování klubu dostal do normálních kolejí, protože některé procesní a procedurální věci jednoduše neodpovídají tomu, jak by klub měl fungovat. Od pana Sýkory čekáme, že všechno zkonsoliduje, tím mám na mysli organizační část, personální i ekonomicko finanční stránku,“ uvedl pro iSport.cz Ivan Šubrt, předseda dozorčí rady Dynama Pardubice.

Do této chvíle dvoučlenné představenstvo (Dušan Salfický + Ondřek Šebek) tak dostalo třetího člena, který by měl mít klíčovou pravomoc. Salfický v představenstvu zůstává dál, protože musí.

„Je tam jako zástupce minoritních akcionářů a jejich postavení řeší i akcionářská smlouva, kterou mají uzavřenou mezi sebou. V současné době nebylo ani možné situaci řešit jinak, jenom jsme mohli dovolit třetího člověka,“ vysvětlil situaci Šubrt. Nicméně na pozici generálního manažera podle jeho slov bývalý reprezentační brankář skončil: „V rámci klubu se bude hledat nějaké řešení, kde by se zkušenosti pana Salfického mohly využít v rozsahu vhodném pro klub.“

Do 20. května má Martin Sýkora za úkol předložit kromě jiného i podobu, jak bude fungovat výkonný management. Novou roli generálního ředitele klubu už Dušan Salfický určitě neobsadí. Na zasedání dozorčí rady se osobně nedostavil, protože odletěl mimo republiku.

„Nebyl to pro nás ale problém, oznámil nám, že nepřijde. Měl dlouhodobě zařízenou dovolenou. Můžeme se bavit, jestli to je vhodné v tomhle termínu po sezoně, nebo ne, to je ovšem už jiná věc. Ale věděli jsme o tom, byl na telefonu a odehrál se konferenční hovor. Myslím, že všechno proběhlo, jak mělo,“ komentoval jeho nepřítomnost na důležité schůzce Šubrt.

Drogy a alkohol? Pardubice představí nový etický kodex

Ten je hlavně rád, že se podařilo klub udržet v extralize: „Podcenila se v první řadě příprava na sezonu a pak se už kupily chyby. Kdyby se řešily některé věci včas, mohlo se i něčemu třeba předejít. Pan Lubina ale nakonec udělal s týmem velmi dobrou práci, vytlačil z něj maximum a před baráží asi nikdo nečekal, jak hladce proběhne. Buďme rádi, že to takhle dopadlo. Kdyby Dynamo spadlo, byla by to sportovní tragédie pro město i pro klub.“

Od téhle chvíle bude mít sportovní stránku klubu na starosti Jaromír Kverka, který svoje vize prezentoval dozorčí radě. „Plán je potřeba postavit tak, abychom se v příští sezoně vyhnuli starostem spojeným s hrou o záchranu. Cílem by mělo být dostat klub do předkola, konsolidovat ho a zakomponovat vlastní mladé hráče. Pak je dobré si dát nějaký střednědobý cíl, tedy se zhruba do čtyř let dostat mezi poslední čtyři týmy v play off,“ uvedl Šubrt.

Výstupem z pondělního jednání taky je, aby klub už dál nepotápěly skandály spojené s drogami nebo alkoholem. Proto má budoucí předseda představenstva Martin Sýkora představit i nový etický kodex. „Disciplína a etický kodex jsou věci, které by měly v klubu platit. Na příští dozorčí radě by se měla předložit nová pravidla, která budou platit pro všechny, tedy od nejmladšího hráče po nejvyššího funkcionáře,“ dodal Šubrt.

Problémem není ani to, že Salfický je v tuhle chvíli na dovolené. Nástup nových lidí se nezpomalí. Volba předsedy představenstva může proběhnout per rollam, tedy klidně e-mailem.