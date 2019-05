Duda o Růžičkovi: Měl jít do Omsku. Potřebuje lidi, kteří mu otevřou oči | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Duda: Co já jsem zažil za poslední měsíc... To už nikdy zažít nechci VŠECHNA VIDEA ZDE

Čekal jste Růžičkův odchod z Chomutova?

„Hokejová veřejnost ví, že Vláďa má pořád nejvyšší ambice a nepatří do starého železa. Chomutov se dostal do svízelné ekonomické situace a přišel logický krok. Klub se musí stabilizovat a dal Vláďovi zelenou k odchodu. U Pirátů to zašlo do ekonomického extrému, ze kterého se bude roky sbírat. Co se stalo, má logiku.“

Mluví se o Slovanu Bratislava, prý stačí jen podepsat kontrakt.

„O Slovanu se hovoří opravdu dlouho. Co vím, tak smlouvu má dlouho na stole. KHL by byla logickým vyústěním, v Čechách Vláďu těžko někdo zaplatí. Myslím, že Kontinentální liga ho láká. Víme, že před několika roky měl velkou nabídku z Omsku, kterou nevyužil. Z mého pohledu to byla Růžova obrovská chyba.“

Protože by se trenérsky hodně posunul?

„Jednoznačně. Dnes by byl úplně někde jinde. A jak ho znám, mám za to, že mu tehdejší rozhodnutí dodnes vrtá hlavou. Možná ho i mrzí. Z tohoto úhlu pohledu by KHL dávala smysl.“