Růžička: konec v Chomutově! Klub po dohodě opustí, co rozhodlo? | iSport.cz

Kontrakt měl ještě na šest sezon, ale už je to pasé. Obě strany se dohodly na ukončení spolupráce. „Po vzájemné dohodě,“ reagoval trenér, jenž se s mužstvem před dvěma lety dostal až do semifinále extraligy. Ovšem pak přišel útlum. Který vyvrcholil sešupem do první ligy.

Růžička měl v klubu ještě šestiletý kontrakt. Mluvilo se o tom, že by v něm mohl pokračovat dál. I v první lize. Ale teď končí. „Jsem z toho trošku přepadlý, chtěl jsem v klubu zůstat. A pokusit se hned vrátit zpátky do extraligy. Ovšem po rozhovoru s majitelem jsem zjistil, že není priorita okamžitý návrat. Klidně bych trénoval i v první lize, ale s vidinou, že se chceme vrátit. Ale takhle ne,“ reagoval Růžička, že při jeho rozhodování hrály klíčovou roli sportovní ambice.

Nejsem člověk, který by utíkal z boje

Klub vsadil na finanční stabilizaci, v minulých letech se dostal do vážných potíží. Postup není teď prioritou. „V Chomutově se mi líbí, mám tady rodinu, kousek vedle rodiče. Nikam jsem odcházet nechtěl. Nejsem člověk, který by utíkal z boje. To jsem nikdy nedělal. Ale bohužel bez sportovních ambic to nejde,“ tvrdí trenér, který s extraligovou Slavií získal dva mistrovské tituly. Dvakrát vyhrál s národním týmem i mistrovství světa.

A co dál? „Uvidíme,“ reagoval kouč. Mluví se o velkém zájmu bratislavského Slovanu v KHL. „To nechci komentovat. To jsou pořád nějaké spekulace. Už jsem jich slyšel hodně. Nikde nic podepsaného nemám,“ dodal 55letý kouč.

Táhne ho to hned zpátky na střídačku? Nechtěl by si dát chvíli pauzu? „To ani ne, že bych musel nějak odpočívat. Chtěl bych dál někde trénovat. Uvidíme,“ dodal Růžička.

V Chomutově tedy končí i další z dua Růzičků. Jeho syn Vladimír se upsal pražské Spartě. Po vzájemné dohodě končí i jeho otec. Když do Chomutova přicházel, mluvilo se o tom, že tým by měl mít ambice vyhrát titul. Všechno je jinak. Teď se utopil v první lize. A hledá nového trenéra. Charismatický boss zase novou práci. Bude to Slovan? Není to vyloučené. Ukážou další dny.

Otázkou také zůstává, v jaké lize se vůbec bratislavský klub objeví. Stále není jisté, že bude pokračovat v KHL.