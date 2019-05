Ton ve Spartě v nové roli! Řekl, čím začal a co řeší s Kruppem a šéfkou | iSport.cz

Uměl dávat góly na desatero způsobů. A dával jich hodně. Taky teď se od Petra Tona očekává, že bude skórovat. Při výběru hráčů i spolupracovníků, pomůže vrátit Spartu do nejvyšších pater. Jako by odešel teprve nedávno, spousta lidí chodila do hlediště v dresech s jeho jmenovkou, i když už ve Spartě nehrál. Při rozhovoru pro deník Sport mu občas zadrnčel telefon, pípla zpráva. „Dělám teď kolečko s agenty,“ usmál se omluvně největší kanonýr v historii klubu.

Neměli ve Spartě ještě někde schovanou cedulku z parkoviště před halou s vaším jménem?

(usměje se) „Nevím o tom. Ale oni ji odtud i ukradli. Někdo si ji asi vzal jako suvenýr. Jarda Velechovský (vedoucí mužstva) mi pak obstaral novou.“

Když jste loni končil jako hráč, povídal jste, že tuhle práci byste rád dělal, dokonce jste jmenoval Spartu. Rok se s rokem sešel a jste tady.

„Jsem moc rád, že to tak dopadlo. Myslím, že když člověk něčemu věří, a sportovci hodně věří na signály a rituály, tak to třeba vyjde. Mluvil jsem o tom, ale nikdo nemůže vědět, že to dopadne zrovna takhle. Moje jmenování zveřejnili minulý čtvrtek, já se to dozvěděl pár dní předtím. Pozvala si mě Bára Snopková Haberová, že na mě dostala echo. Nastínil jsem svou vizi rozvoje Sparty. Báře i panu Pražákovi se moje představa líbila. Ani jsem se vlastně neptal, jestli kandidátů bylo víc.“

Tušíte, kdo vás doporučil?

„Hodně dlouho mě zná Vítek Šubert, který ve Spartě byl už jednou za LG. Taky měl ve Spartě dlouho syna. Pravidelně jsem chodil na předvánoční akce nadace Srdce na dlani, kterou Vítek podporuje. Zná mě po lidské stránce, zná moje vize, zmínil se u majitele.“

Nejlepší střelci Sparty Petr Ton 293 Jiří Zelenka 254 Jaroslav Hlinka 249

Bral jste si čas na rozmyšlenou?

„Ne. Všichni se pak zajímali, na jak dlouho mám smlouvu a jaký dostanu plat, jenže já se na to vůbec neptal. Jen jsem oznámil v Kladně, že končím. S Liborem Procházkou jsem trénoval druhý rok dorost, tahle sezona byla vynikající. Přiznám se ale, že mě manažerská pozice přitahovala víc než trénování. Hokej jsem se naučil v Kladně, kde jsem taky jako hráč končil, ale ve Spartě jsem strávil polovinu kariéry. Pořád ji nosím v srdci. Jezdil jsem pak na Spartu s mládeží, na člověka to vždycky dýchlo.“

I když vám ve Spartě ukázali dveře?

„Skončila mi tehdy smlouva, je to minulost. Vedení klubu se tehdy určitě mohlo zachovat jinak, ale to už je pryč. Taky v jiných případech byla některá rozhodnutí unáhlená, během pár dnů se spláchla práce za několik měsíců. Ale plno věcí se zase udělalo výborně. Sparta mi ze srdce nikdy nezmizela a teď se soustředím na její budoucnost.“

V jakém stavu jste Spartu našel?

„Pokud jde o složení A mužstva, věřím, že to současné definitivní není. Když vezmu tým z minulé sezony, tak kdyby se jmenoval Zlín, šestku by udělal. Jenže se to nepovedlo. Jakmile ostatní nastoupí proti Spartě, chtějí ji zadupat, jejich motivace ještě vzroste, po dvanácti zápasech se na ten jeden se Spartou připraví.