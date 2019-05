Uzavřená extraliga? Šéfové klubů chtějí převzít řízení soutěže do své moci | iSport.cz

V únoru přišla od vedení Českého hokeje nečekaná rána. E-mailovou zprávou oznámilo, že od sezony 2019/20 se bude z/do Tipsport extraligy přímo sestupovat a postupovat. Klubů, kterých se to týká nejvíc, se nikdo na nic neptal. „Je to arogantní a strašné rozhodnutí,“ čertil se Miroslav Schön, majitel Mountfieldu HK.

To je také jedním z důvodů, proč teď chtějí šéfové, jež jsou sdruženi v Asociaci profesionálních klubů (APK), převzít vedení soutěže zpět do vlastních rukou. Svaz by jim neměl moc cokoli nařizovat. Sami šéfové organizací by určovali pravidla hry.

Podle informací Sportu se již nyní chystají převratné novinky. Uzavření extraligy je tou největší.

Spekuluje se o tom v pravidelných cyklech. Teď se ale o tomto tématu začíná v hokejovém zákulisí mluvit hodně zřetelně nahlas. Má vývoj. Jednalo se o něm za zavřenými dveřmi na úterní valné hromadě APK v Třinci. „Není to jako dříve, mezi kluby je teď opravdová vůle to udělat,“ říká zdroj obeznámený se situací.

O co přesně tedy jde?