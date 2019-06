Šéf Řezníček: Zápas v Německu? Krok do budoucna, přiblížíme se sousedům | iSport.cz

Když v Sasku organizovali podobnou akci poprvé, během dvou dní měli vyprodáno. Nejen do českých měst u hranic jezdí i fanoušci přes kopec. „Tímhle se zase přiblížíme sousedům. Doufám, že je to krok do budoucna, věřím, že nás posune dál a pokud jde o organizaci, něco se třeba i přiučíme,“ dodává extraligový boss Josef Řezníček. Hokejový Open Air v Německu zorganizovat umí, jen DEL2 v příští sezoně bude pořádat dva, vedle Drážďan i v Offenbachu.

Můžete poodhalit, jak probíhala jednání, než se takovou akci podařilo dohodnout?

„Prvotní impulz přišel z Drážďan do Litvínova, který je odtud nejblíž. I ty barvy (žlutá a černá) s nimi hrají. (usměje se) Litvínov si v extraligovém rozpisu, který jsme vydali, vybral za soupeře Spartu, což je značka, která by měla lidi přilákat.“



Takže třeba se souhlasem vaší strany problém nebyl?

„Ne. Tohle bylo přání klubů a prezentace hokeje, české extraligy. Tomu bránit nebudeme. Pokud se to povede, a tady takové věci uspořádat umějí, bude to nádherná akce s úžasnou kulisou, něco nezapomenutelného. Doufám, že je to krok do budoucna, věřím, že nás posune dál, a pokud se to povede, něco se třeba z hlediska organizace třeba i přiučíme. Pro Weisswasser a Drážďany to bude opět velké saské derby. Hrály už tenhle zápas před třemi lety a měly během dvou dní vyprodáno, přišlo 32 tisíc lidí.“



Máte zkušenost i s jinými takovými akcemi v Německu?

„Spolupracujeme v rámci Hockey Europe, která sdružuje sedm evropských soutěží, a německý kolega nás už dvakrát pozval. Byl jsem v poslední sezoně na Winter Classic v Kolíně nad Rýnem, kde přišlo 52 tisíc lidí, i když nebylo úplně vlídné počasí. Byla to nádherná akce, s chorey a vším, co k tomu patří. Před dvěma lety se v Düsseldorfu hrálo pod střechou, tam bylo dokonce 56 tisíc. Němci s tím mají zkušenosti, lidé tím žijí. V Drážďanech toho z hlediska špičkového sportu moc nebylo, fotbal a hokej jsou pro ně číslo jedna a dva.“

„Skloubí se tady víc úrovní hokeje, pro českou extraligu to je první zápas v zahraničí, určitý milník, neboť poprvé přesáhne v rámci soutěže hranice. Třeba to bude počátek něčeho dalšího. Evropa se sjednocuje, my se tímhle přibližujeme našim sousedům.“„Ano. Tahle komunita tady určitě je. Já se orientuju na tu, která jezdí na extraligu do Liberce, sám zprostředkovávám hromadu lístků. Jedná se o lidi z pohraničních oblastí, z Weisswasseru a dalších míst. V hojném počtu jezdí do Liberce a Liberec s nimi dokonce pořádá nějaké akce, chce například organizovat speciální vlaky a podobně. Takže české kluby mají svoje příznivce i v Německu, to určitě.“„Dostali jsme nabídku, takže Litvínov si zabukoval asi šest nebo sedm tisíc lístků, Sparta si nějaké zamluví předem taky, aby všechno nespadlo do prodeje a fanoušci Sparty nepřišli zkrátka. Protože v momentě, kdy jdou na trh, se dá už podle zkušeností z minula předpokládat, že se strašně rychle vyprodají.“„Tohle je starost klubů, které s hráči vycestují. Nás se týká jen formální žádost, že se bude hrát utkání v zahraničí, což je v souladu s řády ČSLH. Jinak se jedná o záležitost marketingového partnera extraligy a tam to myslím oba kluby mají předjednané.“

Domácím týmem bude Litvínov?

„Ano. Má to i blíž. A jak jsem říkal, barvy sedí. Jen nápis Dresden na sedadlech budou muset přemalovat na Verva.“ (směje se)



Mluví se o tom, že taky nejspíš padne český divácký rekord, který byl vytvořen v roce 2016 v Brně.

„Řeknu to takhle: Bude ustanoven rekord zápasu hraného mimo Českou republiku. V Drážďanech sehrajeme vůbec první utkání na cizí půdě. Ale nic padat nebude, aspoň prozatím, i když ten stávající brněnský rekord se možná někde pokusíme překonat. Něco se rýsuje, hrát venku by se mohlo i na jiných místech. Uvidíme.“