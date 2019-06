Čiliak nejen o válce se Slovanem o peníze: Zle bylo všem už na parkovišti | iSport.cz

Na konci předchozí sezony kousal dvě těžká zklamání. Vyřazení v extraligovém semifinále s Libercem a následně neúspěch na domácím světovém šampionátu. Marek Čiliak si dal měsíc oraz, vyčistil si hlavu. Teď je zpátky v přípravě Komety a věří, že se konečně dočká svých peněz za angažmá ve Slovanu. Tam prožil zkušený gólman očistec. A nejen on.

V jaké fázi je váš spor s bratislavským Slovanem?

„My hráči žádné informace nemáme. Jen to, co se dozvíme z médií. S námi se nikdo nebaví. Dostali jsme nějakou nabídku splátkového kalendáře, ale ten asi nikdo nepodepíše. Sám jsem zvědavý, jak to celé dopadne. Čas se jim krátí. Slovan si domluvil zápasy, trenéra (Romana Stantiena) a přitom nemá mužstvo, stadion. A vlastně ani soutěž. (úsměv) V Bratislavě vznikl nový klub, HC Bratislava. Chce postoupit do extraligy. To bude zajímavé.“

Vy jste podal trestní oznámení na klub, sedí to?

„Ano. V Kometě jsem OSVČ, ve Slovanu jsem byl normální zaměstnanec. Myslím, že všude platí, že nevyplacení mzdy je trestný čin. Když jsem odešel, přišla jim výzva a oni na ni nereagovali. Kdyby byl z jejich strany cítit zájem to řešit, komunikovat, možná by to takto nedopadlo. Ale když se nikdo čtyři měsíce neozve, je to zvláštní.“

Máte zprávy, co plánují ostatní hráči?

„Vím, že se dali dohromady. V Čechách je jedna skupinka, na Slovensku se spojili další. Jdou to řešit společně s právníkem.