Další návrat domů. Pardubice posílil Kousal, může odejít do zahraničí | iSport.cz

„Mám velkou radost, že se nám podařilo po comebacku Jana Koláře zrealizovat také návrat Roberta Kousala. Vnímám to i jako další signál pro kluky, kteří v Dynamu vyrostli, působí v zahraničí a uvažují o návratu do extraligy. Robert je v ideálním hokejovém věku, rád by ještě hrál v zahraničí, i proto byla jednání složitá a dlouhá. Výsledkem je roční kontrakt s možností odchodu do zahraničí,“ uvedl generální ředitel klubu Martin Sýkora.

„Po pěti a půl letech v cizině jsem zvažoval více možností. Rozhodl jsem se vrátit do české nejvyšší soutěže a pomoci klubu, který mě vychoval. Těším se na novou sezonu a až si opět zahraji před skvělými fanoušky Dynama,“ hlásil pardubický odchovanec Kousal.