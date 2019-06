Dynamo zmáčklo restart: Hlásit se mají odchovanci, cílem vývoj mladíků | iSport.cz

Chomutov extraligu opustil, jim se podařilo v baráži vyválčit jízdenku pro elitní soutěž i pro další ročník. Znovu se v Pardubicích řeší, jak je potřeba nastavit hodně věcí jinak. Tohle téma bylo na stole v roce 2012, kdy tehdejší majitel propustil ikonického generálního manažera Zbyňka Kusého. Téma to bylo s nástupem Pavla Rohlíka, který střídal Ondřeje Šebka. Ano, i Dušan Salfický měl svoje vize. Ti všichni v hokejové branži nějakou dobu působili. Teď mají přijít nové pořádky s Martinem Sýkorou, který dosud působil v energetickém průmyslu.

Jako kdyby tohle křeslo pro šéfa klubu byl spíš sud s dynamitem. Každou chvíli se odpálí a než se rozkoukáte, sedí na něm někdo jiný. Větší kolotoč na klíčové pozici, která určuje, kudy se klub bude ubírat, v Česku nikde jinde nenajdete. Nestabilní klub, nestabilní prostředí, stabilní sešup.

KDO VEDE DYNAMO Generální ředitel Martin Sýkora Sportovní manažer Jaromír Kverka Trenér Ladislav Lubina Asistenti Radek Bělohlav, Otakar Janecký Kouč brankářů Pavol Rybár

„Kdyby sezona skončila předkolem, ne hůř, tak budu spokojený. Ale dál? Tam se teď úplně nedívám. Nedívám se pět let dopředu, my potřebujeme rozjet sezonu dobře teď,“ říká Sýkora. Muž, který má někdejší kolos na povel teď.

Je znát, že jedna věc je jinak. Jako první pardubický boss nebude přímo mluvit do sportovní stránky, ta je na sportovním manažerovi Jaromíru Kverkovi s trenérem Ladislavem Lubinou. „Poslední tři sezony v našem klubu? Dvakrát jsme hráli baráž, to by pro nás měla být ukázka, kudy ne. Je potřeba změnit pohled na práci i skladbu týmu. Teď přišel Honza Kolář, on je první signál, kudy bychom se chtěli ubírat. V budoucnu bychom chtěli, aby se k nám vraceli naši bývalí hráči, kteří jsou v zahraničí a jinde v extralize. V půlce minulé sezony jsme začali zapracovávat mladé hráče, což je ten druhý signál. Pokud půjdeme tímhle směrem, do dvou tří let bychom měli být schopni vytvořit tým, který může útočit na nejvyšší příčky,“ přiblížil svůj pohled Lubina.

Pardubice v tuhle chvíli hodně stojí ještě o útočníka. Vedle obránce Jana Koláře by se jim zamlouval i návrat Roberta Kousala, o kterém se mluví už třetí léto v řadě. „Asi není úplně tajemství, že s ním jednáme. Ale jestli se domluvíme, nebo ne? Těžko říct v tuhle chvíli. Bavíme se s více hráči, Robert je jedním z nich,“ prozradil jen Sýkora. „Doufám, že Količ není posledním hráčem, který se sem vrací. Budeme na tom všichni usilovně pracovat. Pardubický fanoušek si tyhle návraty zaslouží a my, trenéři, domácí hráče potřebujeme. Tihle kluci mají ke klubu jiný vztah než zahraniční hráči,“ dodal Lubina.

Reálný stav? Bez zahraničních hráčů to půjde v tuhle chvíli asi těžko. Minimálně dva by podle informací Sportu do klubu dorazit měli určitě. Ve chvíli, kdy skončila baráž, se řešil konec generálního manažera Salfického. Kverka dorazil do klubu v situaci, kdy dostal razítko, pravomoce a před sebou prázdný trh. Pryč je ale doba, kdy se počet hráčů s cizím pasem pohyboval na hodnotách deset plus.

POSLEDNÍCH 10 SEZON PARDUBIC V EXTRALIZE 2018/19 14. místo 1. místo v baráži 2017/18 6. místo čtvrtfinále Třinec 3:4 2016/17 13. místo 1. místo v baráži 2015/16 12. místo 2. místo o udržení 2014/15 7. místo čtvrtfinále Litvínov 1:4 2013/14 7. místo čtvrtfinále Třinec 1:4 2012/13 10. místo předkolo Kladno 2:3 2011/12 MISTŘI finále Kometa Brno 4:2 2010/11 3. místo semifinále Vítkovice 1:4 2009/10 MISTŘI finále Vítkovice 4:0

„Mělo by být vizí, že budeme omezovat hráče ze zahraničí. Na druhou stranu je potřeba vidět, že baráž byla hodně dlouhá a hráčský trh se během té doby několikrát přebral. Stejně nám nezbude nic jiného, ale neměla by to být priorita. Mám radost, že máme mladé hráče, které jsme do klubu zapracovali. Je těžké obhájit vydobyté pozice, ale budeme trénovat a pracovat tak, aby kluci nezůstali na své úrovni, ale zlepšovali se,“ slibuje Lubina.

Pardubice už dávno nejsou místo, kde se skloňují termíny jako titul, finále. I když... „Mám sedmiletého syna, ptal se mě, kdy bude titul,“ usmál se Sýkora s tím, že původně tohle říkat vůbec nechtěl. Jak odpověděl? „Bude. A kdyby to vyšlo za pět let? Byla by to nádhera. Ale to jsou jenom řeči, my koukáme hlavně na příští sezonu. Uděláme pro úspěch maximum,“ věří ve svoji cestu a svá pravidla.

Stejně věřili i jeho předchůdci. On je jiný už svým nehokejovým životopisem nebo aktivitou na sociálních sítích. Teď si tipněte, budou jiné i Pardubice? V jednu chvíli rozesmál sál na tiskové konferenci, když chválil realizační tým a pak dodal: „Hrozně bych si i přál, aby trenérský štáb vydržel do konce sezony.“ Lubina pohotově kontroval: „To se tady nestává tak často, že by se trenéři měnili.“ Ano, generální manažeři tady své podřízené točili ještě častěji, než bylo točeno s nimi.