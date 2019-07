Nový sportovní šéf Pardubic: Tlaku se nebojím, chci z klubu udělat top adresu | iSport.cz

Když mluví sportovní manažer Jaromír Kverka o Pardubicích model 2019, věří, že to bude hlavně vpředu hodně rychlý tým. Rád by ještě přivedl jednoho obránce, ale jinak je s mužstvem spokojen. Z jeho slov cítíte, jak by rád dokázal něco, co vypadá od roku 2012 zakletě. Tedy zůstat na vedoucí pozici víc let. Budovat. Mít úspěch. „Je mi bližší cesta, že si hráče vychováme, nachystáme. Bude to trvat déle, zato se všechno postaví na pevných základech,“ přibližuje svůj pohled v rozhovoru pro iSport Premium, ve kterém se můžete rovněž dočíst o Kverkově přijetí pardubické výzvy, nebo lanaření navrátilců z Evropy.