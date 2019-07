Plekanec podepsal Kometě: Pomůžu mladým! Zábranský litoval play off | iSport.cz

"V první řadě rozhodl zájem Brna a zájem Komety. V loňské sezóně jsem zde strávil měsíc, věděl jsem tedy, do čeho jdu, jak organizace funguje, jaká je kabina. V Kometě je velká šance hrát o titul, zároveň je zde několik mladých hráčů, kteří jsou kvalitní, rád je budu sledovat a rád bych jim pomohl během sezóny v jejich hokejovém růstu," popsal Plekanec motivaci k podpisu smlouvy na klubových stránkách Komety.

V sezoně 2018/19 nastoupil Plekanec v modrobílém dresu do 16 utkání, ve kterých neskóroval a nastřádal sedm asistencí. Za Rytíře odbruslil v play off první ligy 10 střetnutí (4+11) a v baráži o extraligu pobral dalších 14 bodů (1+13) v 11 duelech.

Příchod hráče, který má na svém kontě přes tisíc zápasů v NHL, uvítal i majitel Komety Libor Zábranský.

"Věděl, do čeho jde, už tady byl s námi v uplynulé sezoně. Jen je škoda, že s námi nemohl absolvovat play off, ale to už je pryč a nedá se s tím nic dělat. Je to kvalitní centr a díky jeho obrovským zkušenostem a bohaté kariéře nás posouvá jako tým zase o kus výš," uvedl Zábranský, který po minulém ročníku opustil střídačku a tým již nepovede jako hlavní kouč.

V blížící se sezóně bude brněnský dres oblékat také zkušený centr Tomáš Plekanec!💥 Vítej zpět na jihu Moravy, @TomasPleky14 ! #kometajerodina



📝Více zde: https://t.co/wHGjB1EKbv pic.twitter.com/zgrk74FUXJ — HC Kometa Brno (@HCKometa) July 22, 2019