Erat se těší na Plekance, ale musí na operaci: Nechci skončit na vozíku! | iSport.cz

Zdraví je priorita. Na tom se nic nemění. Takže pokud operace nedopadne podle představ, nebude riskovat. Ale teď věří, že všechno bude v pořádku. „Chuť mám v sobě pořád velkou,“ říká někdejší harcovník z NHL, který v zámoří odehrál téměř devět set zápasů. Po návratu domů dovedl Kometu ke dvěma titulům v řadě, naposledy brněnský kolos skončil v semifinále s Libercem. Teď by měl vytvořit údernou dvojku s Tomášem Plekancem.

Prozradíte, jak se ve vás rodila myšlenka, jestli pokračovat, nebo úspěšnou kariéru uzavřít?

„Naposledy to byla hodně těžká sezona. Začal jsem hrát pozdě, v play off to úplně nevyšlo. Když máte šanci vyhrát, ale nedopadne to, člověka to hodně mrzí. Byl jsem z toho, dá se říct, docela nešťastný, že jsme to nedotáhli k dalšímu titulu. Říkal jsem si, že si odpočinu a potom se budu rozhodovat. Ale teď cítím, že mám chuť hrát dál.“

Co sehrálo klíčovou roli?

„Spíš bych to podal tak, že definitivní rozhodování přijde až poté, co budu po operaci. Uvidím, jak se budu cítit, jestli budu normálně fungovat.“

Prozradíte, o jaký zákrok se jedná?

„To si nechám pro sebe. Nechci to specifikovat.“

A pokud všechno dopadne dobře, rád byste naskočil od začátku sezony? Nebo si jako naposledy dáte delší pauzu?

„Všechno záleží na tom, jak operace dopadne a jak se bude odvíjet rekonvalescence.“

Jak jinak tělo reaguje v sedmatřiceti na dlouhodobou extrémní zátěž?

„Celkem to ještě jde, i když samozřejmě stárnu, každý rok je znát. Ale hokejová kariéra je jenom jedna, a když má člověk šanci něco vyhrát, motivuje ho to jít dál. Ale všechno se bude odvíjet od zdraví.“

Jak reagovala rodina?

„Když nejbližší viděli, jak trpím a nemůžu se ani ohnout nebo si s malým zahrát hokej, nebyl to pro pěkný pohled. Takže jsem se to snažil vymyslet tak, aby bylo zdraví na prvním místě. Když budu moct ještě hrát, tak super. Ale klíčové je, abych normálně fungoval. Aby si děti nemyslely, že musím v necelých osmatřiceti letech skončit na vozíku.“

Jak velký faktor pro vás i pro celou Kometu znamená příchod Tomáše Plekance?

„Pleky, to je hokejista od Pánaboha. A každý tým, za který hraje, má obrovskou výhodu. Protože on si prošel vším, co v hokeji šlo. Pro mě je to další motivace, že si s někým takovým můžu zahrát. A láká mě vybojovat pro Kometu další úspěch.“

Takže i to, že Plekanec bude hrát za brněnský klub, ovlivnilo vaše rozhodování?„Být s ním na ledě při zápase, ale i při tréninku, je pro mě pocta. Spolupráce s ním mě každopádně láká.“

Přemlouval jste ho, aby kývnul na návrat do Komety? Než aby pokračoval v mateřském Kladně?

„Vůbec jsme to neřešili. Pleky má svoji rodinu a svých starostí dost. Každý se musí rozhodovat podle sebe. Ale když mi oznámil, že bude hrát v Kometě, byl jsem jenom rád. Pro celý klub je to super zpráva. Asi chce v kariéře ještě něčeho dosáhnout, vyhrát titul. Bude pro něj každopádně zajímavé si zahrát proti Džegrovi (Jágrovi) a rodnému klubu.“

Škoda, že zlatý hattrick nevyšel

Kariéru ukončil dlouholetý kapitán Leoš Čermák. I to vás ovlivnilo, abyste pokračoval?

„Rozmýšlel jsem se podle sám sebe a podle svého zdraví. S Leošem jsme kamarádi, bavíme se každý den. Ale tohle si musí každý zvážit sám.“

Co říkáte na to, co Kometě odvedl?

„Je to osobnost Brna. Na ledě i mimo. Takových lidí, kteří pro hokej tolik udělali, zase tolik není. Moc si ho vážím.“

Když budete hrát dál, jistě budete fungovat i jako mentor pro mladší hráče…

„V klubu máme mladé kluky, takže je pro mě motivací i to, abych jim předával zkušenosti.“

Platí, že se chcete i nadále věnovat malým dětem? A pořádat pro ně turnaje?

„Ano, v tom vidím velký smysl. S mládeží chci pracovat dál, jde o celý český hokej. Musí se začít u těch nejmenších.“

Když se vrátíme k minulé sezoně, jak moc vás mrzelo, že nevyšel zlatý hattrick?

„Vyhrát potřetí v řadě, takovou šanci má člověk možná jednou za život. Takže to byla škoda. Ale znáte to. Něco krásného končí, ale zároveň i něco začíná. Je to zase další motivace pro nás. Aby to nedopadlo tak, že jsme vyhráli dvakrát za sebou, ale pak dlouho nic. Chceme vrátit Brno zpátky na vrchol a mít dlouhodobě úspěchy.“

Jak byste zhodnotil svoji sezonu? Začal jste později, pak navíc přišel dlouhý disciplinární trest.

„Jsou věci, které se v hokeji stávají, vždycky se snažím ze všeho poučit. Doufám, že příští sezonu budu zase silnější. Na druhou stranu jsem si mohl odpočinout.“

Na soupisce extraligové Komety Brno by vedle Tomáše Plekance mělo v příští sezoně figurovat i jméno dalšího zkušeného útočníka Martina Erata.







Kometa Brno - Liberec: V závěru utkání pracovaly emoce, pustili se do sebe i Ševc s Eratem