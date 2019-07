Kladno počítá v přípravě i s Jágrem. Kila shodí v zápasech, věří trenér | iSport.cz

Do tréninku ostře vlétnou až ve středu, první rozbruslení na ledě už ale mají za sebou. Kladenští Rytíři již dávno pustili z hlavy oslavy vysněného postupu do Tipsport extraligy a v rámci letní přípravy tvrdě dřou na tom, aby se mezi elitou udrželi. Je pravděpodobné, že se do nové extraligové sezony chystá zasáhnout Jaromír Jágr. Sedmačtyřicetiletý útočník sice ještě oficiálně nepotvrdil pokračování aktivní kariéry, ze slov kouče Davida Čermáka je ale zřejmé, že se připojí.

„Jarda by se měl zapojit normálně do tréninku. Fyzické testy sice neabsolvoval, ale na led se určitě půjde sklouznout. Počítáme s ním od začátku sezony,“ prozradil trenér a sportovní manažer o majiteli Rytířů, který sice na úvod na ledě chyběl, údajně si však šel na kladenský zimák zatrénovat již v nočních hodinách, jak měl ve zvyku během kariéry v NHL. Už nyní je ale patrné, že se Jágr chce zbavit přebytečných kil. Sám přiznal, že současných 121 kg v životě ještě nenabral.

Podle Čermáka kladenské legendě nejvíce pomůže se shazováním váhy zápasové vytížení. „V tomto ohledu mu nejvíc pomáhají zápasy, proto taky budeme chtít, aby odehrál přípravná utkání a dostal se na váhu, která bude Jardovi vyhovovat,“ řekl s úsměvem Jágrův parťák z mládežnických ročníků, který společně s kladenským šéfem pracoval na posílení extraligového nováčka. Čermák je přesvědčený, že tým během léta posílil dobře.

Vedení Rytířů se povedlo během léta do kádru získat celkem šest posil, z nichž většina se již zúčastnila prvního tréninku. Kromě nejnovějšího přírůstku v podobě mohutného kanadského obránce Bradyho Austina, který se zapojí až v následujícím týdnu, na zimním stadionu nechyběl obránce Ladislav Romančík, navrátilec z Plzně David Stach či Kanaďan Brendan O´Donnell. Od rodáka z Winnipegu, který v minulé sezoně nastřílel 33 gólů v mezinárodní EBEL, očekávají trenéři, že splní roli střelce.

Plekanec se jednou vrátí, věří Čermák

Dalšímu posilování mužstva se kladenský realizační tým nebrání, v dlouhé přípravě čítající 11 zápasů ale chce dát prostor především svým mladým hráčům. „Uvidíme, jak to bude vypadat v přípravných utkáních. Podle toho budeme ještě případně reagovat, nebo vstoupíme do soutěže s aktuálním týmem,“ řekl Čermák. Případné posily by ale mohly dorazit z přeplněného kádru Sparty.

Trenér Rytířů prozradil, že je ve spojení s Petrem Tonem, sportovním ředitelem Pražanů, který momentálně řeší přetlak v nabité sparťanské soupisce. Po pondělním tréninku bylo oznaméno, že se v mužstvu kouče Uweho Kruppa již nepočítá s obráncem Tomášem Voráčkem a střelcem Richardem Jarůškem. Sáhne po nich Kladno? „Budeme čekat na uvolněné hráče a podmínky, podle kterých je pustí, poté popřemýšlíme, zda by pro nás byli přínosem,“ nastínil sportovní manažer Rytířů.

Při extraligovém comebacku se Kladno s naprostou jistotou bude muset obejít bez odchovance Tomáše Plekance, který se pro příští rok upsal brněnské Kometě. Někdejší reprezentační kapitán pomohl mateřskému klubu vrátit se mezi elitu, tam se však postaví proti němu. „Minulou sezonu se rozhodl, že nám pomůže. Tomáš řekl, že budoucnost bude řešit až v průběhu léta. Nakonec se rozhodl pro Kometu. My mu můžeme jen poděkovat, výrazně nám pomohl při návratu do extraligy," popřál Čermák na dálku hodně štěstí svému někdejšímu velezkušenému svěřenci.

Kladenský trenér se domnívá, že velkou roli při Plekancově přestupu do Brna hrála někdejší tenistka Lucie Šafářová, se kterou létitá opora Montrealu čeká potomka. „Tomáš si našel holku z Brna, se kterou čeká rodinu. Myslím si, že i to hrálo roli pro jeho volbu. To je hokejový život. Já však věřím, že se na Kladno ještě jednou vrátí,“ věří Čermák s úsměvem.