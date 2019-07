ZNÁMKOVÁNÍ přestupů v extralize: Vládne Sparta, průvan v Pardubicích | iSport.cz

Před novou extraligovou sezonou 2019/20 bylo na hráčském trhu pěkně živo. Mezi největší kupce patří bezpochyby Sparta, Pardubice ale i mistrovský Třinec • FOTO: koláž iSport.cz Kasa cink, úsměv, soupiska je nadupaná. Takhle se teď mohou tvářit na Spartě nebo v Pardubicích, kde zkusili překopat neúspěšné týmy na úspěšné. Silným hráčem byl i Třinec, který pro sebe zajistil služby nejlepšího tuzemského brankáře Patrika Bartošáka. Deník Sport ohodnotil na stupnici 1 (nejhorší) – 10 (nejlepší) všechny extraligové celky, jak byly přes léto silné na trhu. Propadákem je zatím Kladno a Olomouc. Extraligové přestupy sledujte ONLINE>>>

Rytíři Kladno Brady Austin si v sezoně 2016/17 zahrál i pět zápasů NHL za Buffalo • Foto Profimedia.cz Hodnocení posil podle Sportu: 3 Koho přivedli: Brady Austin (o, Esbjerg/Dán.), Jakub Müller (o, Saipa jun./Fin.), Ladislav Romančík (o, Litvínov), Adam Kalaj (ú, TUTO/Fin. 2), Brendan O’Donnell (ú, Dornbirn/EBEL), David Stach (ú, Plzeň) Jakmile postoupí tým do extraligy, bývá pravidlem, že se velké části kádru děkuje za práci a ukazují se mu dveře. Kladno jde jinou cestou. Drží dál partu, která vybojovala cestu vzhůru. Ale má prvoligový kádr s lehkým tuningem i na extraligu? Je to riziko. Tím spíš, když stále není jasné setrvání Tomáše Plekance, který se rozhoduje mezi Rytíři a Brnem. Kádr se dá ještě našlapat posilami ze zámoří, kde má majitel Jaromír Jágr dobré kontakty. Na tyhle podpisy je ještě čas. Přestupy v extralize ONLINE: Zlín vyzkouší Szturce, Kladno má Kanaďana

Olomouc Někdejší útočník Sparty Lukáš Klimek by měl patřit k novým oporám Olomouce • Foto Barbora Reichová (Sport) Hodnocení posil podle Sportu: 3 Koho přivedli: Alex Rašner (o, Havířov), Tomáš Valenta (o, Zlín), Marek Hecl (ú, Trenčín/SVK), Lukáš Klimek (ú, Sparta) Klasika, žádné ultra velké nákupy se nekonaly. Ani se nečekaly, Olomouc tímhle stylem nepracuje. Nízkorozpočtový program počítá s tím, že se tady dostanou minuty ti, kteří jinde plnili roli pěšáků. Před rokem takhle dorazil Lukáš Nahodil, teď přišel Lukáš Klimek ze Sparty. Za poslední čtyři roky nastřílel jen jednou deset gólů, jenom jednou nasbíral minimálně dvacet bodů. Olomouc je místo, kde se čísla dají zlomit. Na druhou stranu, při odchodu Aleše Jergla klub neposílil. Spíš zkoušel vyrovnat ztráty. Klimek o konci ve Spartě i nočním tréninku. Jaký byl Krupp, a co Irgl?

Verva Litvínov Ofenzivně laděný obránce Jiří Říha pomohl Kladnu postoupit do extraligy, v nové sezoně však bude oblékat dres soupeře z Litvínova • Foto facebook.com/@RytiriKladno Hodnocení posil podle Sportu: 4 Koho přivedli: David Honzík (b, Jihlava), Adam Jánošík (o, Slovan Bratislava/KHL), Karel Kubát (o, Vladivostok/KHL), Jiří Říha (o, Kladno), David Štich (o, Chomutov) Na severu Čech zůstal tým z velké části stejný jako v posledním ročníku. V něm se ale Verva, jinak klub s nadprůměrným extraligovým rozpočtem, nedostala ani do play off. Kdo čekal během teplých měsíců akci, musel být zklamaný. Čtvrtou nejhorší ligovou ofenzivu z minulé sezony neposílil nikdo. Defenzivní kvalitu by měl pozvednout hlavně navrátilec Karel Kubát, od zbytku se zázraky očekávat nedají. Litvínovská družina stárne, nová krev ale nepřitekla. Litvínov se dohodl na smlouvě s Kubátem. Posílí ho i Slovák Jánošík

PSG Berani Zlín Zkušený útočník Bedřich Köhler se po čtyřech letech vrací do Zlína • Foto Jaroslav Legner (Sport) Hodnocení posil podle Sportu: 4 Koho přivedli: Lukáš Buchta (o, Nebraska-Omaha/NCAA), Jan Dufek (ú, Poruba), Bedřich Köhler (ú, Kometa), Rickard Palmberg (ú, Timrä/Švéd.) Každý rok tady rozkvete někdo, od koho se velké bodové příspěvky nečekaly. Minulou sezonu to byli Jiří Ondráček s Tomášem Fořtem. Předtím David Šťastný, dříve Robert Říčka... Zase se někdo takový vyskytne, to je zlínská tutovka. A opravdové příchody? Ve Zlíně mají docela dobrý čich na cizince. Bude ze třicetiletého Švéda Rickarda Palmberga bombarďák? Bedřich Köhler je na konci kariéry, poslední dvě sezony neměl nijak ohromující. Třeba to bude on, kdo nečekaně rozkvete. Stavjaňa zpět ve Zlíně: Je fajn být doma, v Nitře byl problém s financemi

BK Mladá Boleslav Ostřílený bek Martin Ševc po konci minulé sezony odešel z Liberce k rivalovi z Mladé Boleslavi • Foto Pavel Mazáč (Sport) Hodnocení posil podle Sportu: 4 Koho přivedli: Mitchell Fillman (o, České Budějovice), Martin Ševc (o, Liberec), Dominik Vacík (o, Havlíčkův Brod), David Cienciala (ú, Třinec), Jan Stránský (ú, Chomutov), Adam Zbořil (ú, Nové Zámky/SVK) Zvyk říká, že Boleslav je na letním trhu vlčák a nabízí vysoké smlouvy. Teď se spíš držela zpátky. Zazvoní nákup Martina Ševce, který ve 37 letech nejlepším bekem extraligy už nebude, a zdá se, že postupně malinko i ubral ze svých emočních úletů. Ale rozhodně v něm organizace získala vítěze, někoho, kdo srovná kabinu. Jednu až dvě sezony v klubu dát může ještě na slušné úrovni. Druhým zářezem je David Cienciala. V Třinci se zastavil, přitom možnosti má velké. V Boleslavi se může posunout. Vysněný titul Cienciala získal, těší se na výzvu. Čím ho Boleslav získala?

Vítkovice Ridera Útočník Dominik Lakatoš by se měl v dresu Vítkovic zvednout po poslední nepříliš vydařené sezoně • Foto Jaroslav Legner / Sport Hodnocení posil podle Sportu: 5 Koho přivedli: Miroslav Svoboda (b, Dornbirn/EBEL), Martin Bodák (o, Kootenay/WHL), David Kvasnička (o, Plzeň), Roberts Bukarts (ú, Sparta), Dominik Lakatoš (ú, Liberec), Erik Němec (ú, Znojmo/EBEL), Nicolas Werbik (ú, Zlín) Některá jména můžou být parádními trefami, obecně jde ale většinou o sázky naslepo. Pokud by někteří hráči přišli o rok dříve, pak by byli považováni za mega posily. Konkrétně trio Miroslav Svoboda, Roberts Bukarts, Dominik Lakatoš se ale Vítkovicím upsalo po možná nejhorších sezonách kariéry. Svoboda doléčuje zranění ruky, sbírá se z nepovedeného zámořského angažmá. Bukarts nedokázal navázat na roky ve Zlíně, potenciál nenaplnil ani Lakatoš. Líp by měla fungovat obrana. Svoboda o divočině v zámoří: V ECHL byly horší podmínky než v Šumperku

Škoda Plzeň Luboš Rob, fantom minulé sezony Chance ligy se pokusí udržet v extralize v Plzni • Foto Barbora Reichová / Sport Hodnocení posil podle Sportu: 5 Koho přivedli: Jaroslav Pavelka (b, Mountfield HK), Vojtěch Budík (o, Pardubice), Bohumil Jank (o, Chomutov), Tomáš Mertl (ú, Kunlun/KHL), Radek Mužík (ú, Lulea jun./Švéd.), Filip Přikryl (ú, Saint John/QMJHL), Luboš Rob (ú, Vsetín), Roman Vlach (ú, Karlovy Vary) Osm nových jmen. Ale upřímně? Žádná pecka, která by vás posadila na zadek. Ztrátu Jana Kováře se zacelit nepodařilo. Vlastně to ani nešlo. Rozpadlo se nejúdernější extraligové duo Kovář + Gulaš, výrazně oslabila také obrana. Čekalo se, že Plzeň bude na hráčském trhu ještě aktivnější. Ale nestalo se. Trefou může být fantom uplynulé prvoligové sezony Luboš Rob. Velká očekávání jdou za Tomášem Mertlem, ten však v Kunlunu rok strádal. Neměl stálé místo, dokonce hrál chvíli v obraně. TOP 10 manažerů v Česku: legendy, přísný vládce i mistr nepotřebných

Kometa Brno Osmadvacetiletý útočník Jakub Lev vyměnil Vítkovice za Kometu Brno • Foto Twitter.com/HCKometa Hodnocení posil podle Sportu: 6 Koho přivedli: Filip Pyrochta (o, Milwaukee/AHL), Luboš Horký (ú, Pardubice), Pavel Jenyš (ú, Manchester/AHL), Lukáš Kucsera (ú, Vítkovice), Jakub Lev (ú, Vítkovice) Libor Zábranský dovede přes léto přivést velká jména. Teď se vytáhl znovu. Filip Pyrochta ukázal obrovský výkonnostní progres v Liberci, plán s NHL mu nevyšel, tak se od něj čeká, jak se bude dál posouvat v Brně. Je to produktivní obránce, Kometě vyšla sázka na regionální notu, Pyrochta pochází z Třebíče, chtěl domů. Velkým nákupem je Jakub Lev, kterého Zábranský sebral Spartě. Tenhle vazoun je typ, který budete jako soupeř nenávidět úplně stejně jako Leoše Čermáka, který skončil. Kouč Komety Fiala: Je to tu o level dál, Plekanec musí mít čistou hlavu

Karlovy Vary Zkušený slovenský obránce Dominik Graňák přestoupil z Hradce Králové do Karlových Varů • Foto Barbora Reichová (Sport) Hodnocení posil podle Sportu: 6 Koho přivedli: Dominik Graňák (o, Mountfield HK), Branislav Kubka (o, Banská Bystrica/SVK), Matěj Stříteský (o, Liberec), Nicholas Hlava (ú, Znojmo/EBEL), Tomáš Knotek (ú, Ml. Boleslav), Petr Koblasa (ú, Chomutov), Adam Raška (ú, Chomutov), Tomáš Vondráček (ú, Pardubice) Vzhledem na finanční (ne)možnost jednoho z nejchudších extraligových celků je nakonec seznam nových tváří více než důstojný. Trenér a manažer Martin Pešout odvedl kus práce, aby doplnil svůj tým vhodnými součástkami, které budou schopné praktikovat fyzický a bruslivý hokej. S Pardubicemi vyhrál přetahovanou o zkušeného obránce Dominika Graňáka, z Liberce přišel na hostování další bek Matěj Stříteský. Také útok vypadá nabitěji než v minulé sezoně. Dobrá práce, Energie!

Mountfield HK Marek Mazanec bude v příští extraligové sezoně novou jedničkou Hradce Králové • Foto Michal Beránek (Sport) Hodnocení posil podle Sportu: 7 Koho přivedli: Marek Mazanec (b, Utica/AHL), Štěpán Lukeš (b, Chomutov), Zdeněk Čáp (o, České Budějovice), Rudolf Červený (ú, Brynäs/Švéd.), Aleš Jergl (ú, Olomouc), Adam Kubík (ú, Kladno), Jordann Perret (ú, Pardubice) Divoká akce, že se hodí brána na nespolehlivého podivína Brandona Maxwella, je pryč. Silnou jedničku klub získal v Marku Mazancovi, který bude mít ambici ukázat, že je pořád třída. Velké eso se objevilo v útoku, návrat Rudolfa Červeného znamená přísun minimálně dvaceti gólů. Otazníkem ale zůstává pozice prvního a druhého centra. Petr Koukal se vrátí nejdřív v říjnu, navíc klub údajně chtěl jeho kontrakt ukončit. Pokud by se tak stalo, chyběli by dva střední útočníci. Budou se ještě lovit cizinci? Mazanec popisuje, proč se vrací ze zámoří: Stárnout na farmě už nešlo

Bílí Tygři Liberec Rostislav Marosz rozvázal smlouvu s Pardubicemi a stal se novou posilou vicemistra z Liberce • Foto Jiří Princ (Bílí Tygři Liberec) Hodnocení posil podle Sportu: 7 Koho přivedli: Justin Peters (b, Chomutov), Roman Graborenko (o, Litvínov), Ronald Knot (o, Chomutov), Michal Bulíř (ú, Magnitogorsk/KHL), Rostislav Marosz (ú, Pardubice) Žádná divočina, spíš pokračující ladění roky fungujícího stroje. I když do nadcházející sezony půjdou Tygři s výrazně více otazníky, než tomu bylo dřív. Přišli totiž o osu tvořenou Willem, Ševcem a Kvapilem. S jejich nahrazením se ale Filip Pešán zvládl poprat. Tedy aspoň na papíře to tak vypadá. Brankář Justin Peters není náhodné zabodnutí palce do kola štěstí, obránce Ronald Knot se bude dál zlepšovat a Michal Bulíř dodá góly. Riskem je jen podepsání vyhlášeného divočáka Rostislava Marosze.

Oceláři Třinec Reprezentační brankář Patrik Bartošák • Foto Barbora Reichová / Sport Hodnocení posil podle Sportu: 8 Koho přivedli: Patrik Bartošák (b, Vítkovice), Petr Kváča (b, České Budějovice), Tomáš Kundrátek (o, Davos/Švýc.), Patrik Hrehorčák (ú, Rouyn-Noranda/QMJHL) Méně je někdy více. Přesně to platí na příkladu třineckých Ocelářů. Vedení v čele s manažerem Janem Peterkem dokázalo stabilizovat tým. Pryč jsou bláznivé nákupy s enormní fluktuací kádru, kdy se každé léto polovina kabiny vyházela. Tahle cesta je jiná. Pár odchodů, ještě míň příchodů. Třinec doplňuje tým hráči z farmy ve Frýdku-Místku. I tak se ale v našem žebříčku dostal do elitní trojky. Po odchodu léty prověřené brankářské dvojice potřebovali novou. Přivedli to nejlepší, co na tuzemském trhu bylo: Patrika Bartošáka z Vítkovic. Další posily tým nepotřeboval, bonusem budiž příchod nadprůměrného ligového beka Tomáše Kundrátka ze švýcarského Davosu. TOP posila - Patrik Bartošák O třaskavém transferu na 50 kilometrů dlouhé trase mezi Vítkovicemi a Třincem se vědělo dlouho dopředu. Nezměnilo na něm ani výborné představení Bartošáka na MS a zájem z KHL. Roky stabilně potvrzuje vynikající výkonnost. Teď je před ním nová výzva: pomoct Ocelářům k obhajobě. Bartošák o přestupu z Vítkovic do Třince: Vím, že mi budou nadávat

Dynamo Pardubice Jan Kolář během květnového MS v hokeji • Foto Barbora Reichová (Sport) Hodnocení posil podle Sportu: 9 Koho přivedli: Jakub Štěpánek (b, Slovan Bratislava/KHL), Jan Kolář (o, Chabarovsk/KHL), Michal Ivan (o, Drummondville/QMJHL), Denis Kindl (ú, Plzeň), Martin Látal (ú, Ml. Boleslav), Radoslav Tybor (ú, Vítkovice), Corey Locke (ú, Linec/EBEL), Robert Kousal (ú, Brynäs/Švéd.) Co se stane, když venku fičí a vy otevřete okna i dveře? Přijde velký průvan. A přesně tohle se stalo Dynamu. Teď už se postupně ucpávají škvíry, protože dovnitř se nafoukala kvalita. Neúspěšný barážový tým se změnil. Velkou zprávou je návrat obránce Jana Koláře, který má potenciál několik let držet defenzivu, plus by si měl vychovat další nástupce. Jeho příchod byl klíčový i z toho pohledu, že jeho podpis přesvědčil Roberta Kousala. Bylo to drahé léto. Ale nutné. Klub získal v Kousalovi a Lockem dva rozdílové centry, Tybor je střelec. Překvapením je příchod Jakuba Štěpánka, s Ondřejem Kacetlem má najednou Dynamo dvě jedničky. Tohle je kádr na desítku. TOP posila - Jan Kolář Na vrcholu už je neuvěřitelně dlouho. Jeden by mu proto hádal věk okolo čtyřicítky. Kolářovi je však stále teprve 32 let, hokejově určitě není na ústupu. Po sedmi letech v KHL se rozhodl vrátit domů do Pardubic. Třebaže není tolik vidět, na extraligové poměry jde pořád o nadprůměrného beka. Nový sportovní šéf Pardubic: Tlaku se nebojím, chci z klubu udělat top adresu