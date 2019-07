Stach odmítl Spartu, aby hrál za Kladno: Na extraligu chci být doma! | iSport.cz

Video k článku Rytíři poprvé vyjeli na led před extraligovou sezonou. Jágr chyběl VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké máte pocity na začátku přípravy na ledě po vašem návratu do Kladna?

„Jsem strašně rád, že jsem zpátky doma na Kladně. Moc jsem se sem těšil po třech letech. Po dvou měsících přípravy na suchu jsem se na led těšil. Věřím, že to bude vydařená sezona.“

Přitom původně jste se měl na nový extraligový ročník připravovat se Spartou, se kterou jste uzavřel kontrakt. Jak nakonec došlo k tomu, že jste nyní s Rytíři?

(přemýšlí) „S Kladnem jsem byl v kontaktu delší dobu, ještě před baráží. Dopadlo to takhle a jsem za to ohromně rád. Bude to znít jako klišé, ale já jsem si vždycky chtěl zahrát minimálně jednu sezonu v extralize za Kladno. Těší mě, že se mi to nyní splní.“

V době podpisu smlouvy s Pražany tedy ještě nebylo jasno o tom, zda Kladno postoupí do extraligy?

„Nebylo.“

Klubový majitel Jaromír Jágr se s vámi rovněž připravuje, jak se těšíte na souhru s kladenskou legendou?

„Kdo by si nechtěl zahrát s Jardou Jágrem? (usmívá se) Já jsem ještě takové štěstí neměl, takže doufám, že se mi to nyní podaří. Budu strašně rád.“

Po úspěšné baráži opustil tým Tomáš Plekanec a zamířil do Brna. Zamrzelo vás trochu, že si s ním společně v dresu Kladna nezahrajete extraligu?

„Určitě. Pro každého hráče by byla obrovská pocta, kdyby mohl hrát s Tomášem. Je obrovská škoda, že to nedopadlo. On se rozhodl takto, má na to právo. Nedá se nic dělat, i tak si ale myslím, že máme na Kladně slušný tým. Zkusíme se porvat o co nejlepší umístění.“

Před třemi roky, kdy jste z Kladna odcházel do Plzně, se vám v dresu mateřského klubu nesmírně dařilo. V základní části první ligy jste nasbíral 91 kanadských bodů. Věříte, že by se vám nyní povedl podobný bodový přísun?

„Samozřejmě je docela rozdíl mezi extraligou a první ligou. Udělám ale všechno pro to, abych nasbíral co nejvíc bodů a pomohl týmu na co nejlepší umístění. Teprve uvidíme, kolik to bude bodů.“

K Rytířům jste se vrátil jako hráč s extraligovou zkušeností. Myslíte, že vám to nyní pomůže v týmu plném hráčů, kteří mezi elitou ještě nehráli?

„Je to určitě plus, že jsem hrál tři roky extraligu v Plzni. Potkal jsem tam super spoluhráče a mohl si zahrát perfektní hokej. Doufám, že tím týmu pomůžu.“

Na co nebo na koho se v nadcházející sezoně v Kladně nejvíc těšíte?

„ Ohromně se těším na kladenské fanoušky. V Plzni, kam pravidelně chodilo sedm tisíc lidí, to byl hukot. Zimák na Kladně je sice malý a plechový, ale když se zaplní, tak je to hodně znát. Už se nemůžu dočkat.“