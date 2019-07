Jágr jde poprvé do akce, začíná 30. profi sezonu! A proč věří Réwayovi? | iSport.cz

Hurá do práce! Jaromír Jágr nezahálí, už dneska od 17.30 hodin se zapojí do přípravy. V sestavě Rytířů nebude chybět hned v prvním letním testu. „Pokud mi vydrží zdraví, chci hrát všechno,“ avizoval nedávno 47letý veterán. Teď jde do akce. V sestavě Rytířů nebudou chybět ani David Stach a Brendan O´Donnel. Právě oni by se s legendou měli objevit v první formaci. A podržte se: Jágr startuje svou třicátou (!) profesionální sezonu…