Jágr nastoupil v Litvínově: Když mám něco v hlavě, jdu za tím. Rubu! | iSport.cz

Shodil dlouhé prošedivělé vousy, které nosil v baráži. Jaromír Jágr vypadal mladší než na jaře. I když si stěžuje na nadváhu, na křídle prvního útoku nevypadal zle. Tempo stíhal. „Sebe vůbec neřeším. Řekl jsem, že chci odehrát co nejvíc zápasů, abych zhubnul. Stejně bych šel doma na trénink. Pokud zůstanu zdravý, chci toho zvládnout co nejvíc,“ pronesl před cestou domů.

NHL vám začínala až v říjnu. Je velký nezvyk začínat přípravné zápasy na konci července?

„Zase jsme ale dřív odehráli dost exhibičních zápasů s Jágr teamem. Ty se konaly taky ve zhruba stejném termínu, na začátku srpna, ale je to něco jiného. Tohle je určitě nejdříve za dlouhou dobu, co jsem v zápase, který má tempo, ovšem to vůbec nevadí. Naopak, jsem jedině rád.“

Co říká tělo na takhle brzký start sezony?

„V pondělí jsem měl třífázový trénink, řekl jsem si, že do toho dupnu. Nevadí mi to, vůbec. Když si něco řeknu, jdu do toho.“

Na ledě nebylo moc znát, že byste měl nadváhu. Je potřeba hubnout, když jste stačil?

„Když máš místo 105 kilo 120, je to znát. Kdybys tohle řekl nějakému profesionálnímu sportovci, bude si klepat na čelo, je to hrozně moc. V hokeji je výhoda, že když nemůžeš, tak si můžeš jít vystřídat. Mít takovou nadváhu někde v MMA, tak tě přizabijí. Ve fotbale bych nemohl existovat vůbec. Hokej má i výhodu v tom, že váhu můžeš použít v osobních soubojích u mantinelu. Není to až tak špatný. Ale pokud se moje hmotnost změní na svaly a dostanu se na nějakých 107 kilo, budu se cítit daleko lépe. Věřím, že se do toho dostanu.“

Jak se vlastně stane, že během léta přiberete tolik?

„Jím pořád stejně, jako kdybych trénoval pět hodin denně, neomezuju se, neřeším to. A to je největší rozdíl. Když trénuju a mám práci, hodně kalorií ztratím a vypotím. Tím se všechno vyrovnává, když nic nedělám, začne se to ukládat a pak je problém.“

Když chcete shodit, najel jste i na nějakou dietu?

„Spíš to vyplývá z toho, že jste po zápase unavený, nemáte chuť k jídlu, před ním stejně jíst nemůžeš. Teď je půl osmý a jíst už nebudu. Přichází drastických 14 dní.“

Prý jdete po zápase v Litvínově ještě bruslit. Je to pravda?

„Jasně, mám to v plánu, už musím jít. Co bych dělal jiného? Říkám vám, že když si dám něco do hlavy, tak si za tím jdu. Já rubu.“ (usměje se)

Na druhé straně dával gól Jan Myšák, o 30 let mladší útočník s košíkem. Registroval jste už jeho jméno?

„Samozřejmě, znám jeho tátu.“

Chápu, že se soustředíte asi sám na sebe. Ale všiml jste si ho na ledě?

„Abych řekl pravdu, na soupeře vůbec nekoukám. Když už jsem tady, soustředím se na sebe, aby mi to něco dalo. Ale když je Honza takhle mladý a hraje extraligu? Něco musí umět, není to náhoda. My, co jsme začali hrát nejvyšší soutěž v šestnácti, sedmnácti letech, víme, o čem to je. Jirka Šlégr, Robert Reichel, Růča, plus další..., taky jsme do toho šli takhle brzy.“

Před zápasem stály před stadionem dlouhé fronty. Překvapil plný zimák?

„Bylo to příjemný. Je daleko lepší, když hraješ před víc lidmi, než když tady nikdo není. Je to sice příprava, ale potěší, že lidi přijdou.“

Jakmile se rozkřiklo, že přijedete, přišli hlavně na vás...

„To nevím, vůbec netuším, kolik lidí tady chodí na přípravu. Doufám, že lidi přijdou taky k nám, docela by nám to pomohlo.“ (usměje se)

V prodloužení si s vámi dělali na trestné fanoušci selfie. Překvapilo vás, jak se dostali blízko?

„Proto jsem se taky nechal vyloučit. Chtěl jsem uspokojit i diváky kolem trestné.“ (usměje se)

