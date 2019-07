Jágr na úvod přípravy řádil! Gól a asistence však na výhru nestačily | iSport.cz

Do přípravy vlétl jako uragán, k dokonalosti ale chybělo jen vítězství. Nestárnoucí hokejista Jaromír Jágr v úterý zahájil přípravu před novou extraligovou sezonou. Se svými kladenskými Rytíři nastoupil do prvního přípravného utkání proti Litvínovu, které všal Středočeši venku prohráli 4:5 v prodloužení. Sedmačtyřicetiletý matador ale při svém návratu do akce před neuvěřitelnou 30. profesionální sezonou předvedl skvělý výkon, když si připsal gól a asistenci. Pokud Jágrovi vydrží zdraví, rád by odehrál i zbylých deset přípravných zápasů.