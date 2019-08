Sparta zničila i Finy! Konkurence v útoku nás žene dopředu, ví Sukeľ | iSport.cz

V přípravě jste vyhráli i potřetí. Řekl bych ale, že Finové byli zatím největší zkouškou hry Sparty, souhlasíte?

„Určitě, hráli svůj klasický bruslivý hokej. Prověřili nás dobře. Vysoko nás napadali, někdy nám to dělalo problémy. Z naší strany to byl ale povedený zápas. Proměňovali jsme šance, dali jsme pět gólů, takže super.“

Vy jste dal dva, zároveň to jsou vaše první trefy v dresu Sparty. Jste rád, že jste na první úspěch nemusel čekat dlouho?

„Přesně tak, jsem moc rád, že jsem se taky trefil. Není příjemné, když útočník na branku čeká dlouho, zvlášť v novém klubu. Spadne to z vás, sebevědomí vyletí nahoru. Už minulé zápasy jsme dávali spoustu gólů, ale mě to nějak obcházelo. Je to jen příprava, ale každý gól potěší.“

Úvodní zářez jste zapsal v přesilovce, ty zatím Spartě v přípravě jdou. Elitní komando s vámi, Poláškem, Řepíkem, Kvapilem a Růžičkou by mohlo fungovat i do sezony.

„Já v to doufám! Takhle to trenér poskládal, věřím, že nám to půjde i dál. Přesilovky opravdu často rozhodují zápasy, potřebujeme v nich být úspěšní.“

Když jste viděl mladičkou obranu s věkovým průměrem 20 let, se kterou jste do duelu nastoupili, neměl jste před utkáním ze soupeře trochu strach?

„To ne, řekli jsme si, že klukům musíme vzadu víc pomáhat. Byl to dobrý test i pro nás útočníky. Tři kluci hráli za áčko první zápas, chtěli jsme jim to ulehčit. Myslím, že to všichni zvládli.“

Jak zvládáte velkou konkurenci v ofenzivě Sparty? Se současným kádrem byste složili šest kvalitních formací.

„To máte pravdu, je to nabité hodně. Na výsledcích to je vidět, navíc dávají gól všechny pětky. Kvalita tu je velká. Konkurence je ale namístě, každého žene dopředu.“

V přípravě zatím tři výhry a skóre 18:2. To asi jen dokládá vaše slova.

„Přesně o tom mluvím. Snad si to nevystřílíme v přátelácích a vydrží nám to až do ligy.“