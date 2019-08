Škarek ve Finsku končí. Islanders chce mít mladého brankáře v zámoří | iSport.cz

"Mám z toho trochu rozporuplné pocity. Na jednu stranu bych rád hrál v Lahti, kde se mi líbilo a mohl jsem pracovat s nejlepšími trenéry. Na druhou stranu jsem rád, protože NHL je můj největší sen," uvedl Škarek na webu Lahti. "Děkuji Pelicans, že mě ke snu přiblížili," doplnil odchovanec Dukly Jihlava.

Bývalý juniorský reprezentant, který se představil na třech světových šampionátech hráčů do 20 let a v současnosti se připravuje na kempu seniorského národního týmu v Jihlavě, působil ve Finsku celou minulou sezonu. Za Lahti odchytal celkem 22 zápasů s průměrem 2,45 inkasované branky na utkání a úspěšností 90,6 procenta. Nyní se Škarek, který v extralize vedle Dukly krátce chytal i za Spartu, představí na předsezonním kempu Islanders a následně zřejmě zamíří do nižší AHL.