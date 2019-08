Spartu stály špatné výkony vyšší zisk, klub od ztráty zachránil sponzor | iSport.cz

Hokejisté Sparty museli skousnout rychlé vypadnutí v předkole play off, s Vítkovicemi padli 1:3 na zápasy • Michal Beránek (Sport)

Management či fanoušky hokejové Sparty trápily v posledních sezonách hlavně nelichotivé sportovní výkony jejich klubu. To se propisuje i do hospodaření Holešovických. Za hospodářský rok trvající od srpna 2017 do loňského července klub vykázal zisk 1,1 milionu korun. O rok dříve přitom Pražané vydělali téměř devět milionů korun.