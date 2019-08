Svačina obvinil manažera Vítkovic ze lži. Byla to chyba, omlouval se | iSport.cz

Angažmá ve Vítkovicích padlo a Vladimír Svačina se dohodl na kontraktu s prvoligovým RT Torax Poruba, kde už nějaký čas trénuje. Ne všichni ostravští fanoušci byli nadšení z toho, že klub dal přednost Malletovi před hráčem, který ve Vítkovicích rozjížděl extraligovou kariéru, odehrál tam sedm solidních sezon a skvěle si rozuměl s centrem Ondřejem Romanem. Jeden z nich také po soukromé komunikaci se Svačinou vypustil na internetu šrapnel.

„Peníze jsem chtěl úplně stejné jako Mallet. Ale pan Petr prostě lže,“ stálo v ofocené Svačinově odpovědi jednomu z fanoušků. „Škoda, že mi neřekl hned, že o mě nestojí. Byl bych už dávno v jiném klubu. Ale já to odmítl. Doufal jsem a věřil, že to dopadne a budu zase ve Vítkách. Ale teď už si troufám říct, že dokud tam bude Petr, tak já tam určitě nebudu. Akorát mě tahal za nos. Jak mě chce, ale jak na mě nejsou peníze. A zjistím, že o mě ani vlastně nestál a chtěl za každou cenu Malleta. To jen tak ve zkratce. Ale já i tak budu fandit! Nepřeju jim nic špatného! Snad se jim bude dařit a tohle těžké období zvládnou.“

Svačina dodatečně připustil, že ustřelil. „Byl jsem v emocích, ten kluk mi psal zprávu, že jsem chtěl hodně peněz a podobně,“ vysvětluje. „Tak jsem mu odepsal, protože si myslím, že by se mělo fanouškům odepisovat. Je to moje chyba, tohle si musím pohlídat, bylo to nešťastné.“

Takhle vypadala diskuze s fanouškem na Facebooku • Foto Internet

Emotivní prohlášení zaskočilo i hráčského agenta Vladimíra Vůjtka mladšího, který zastupuje Svačinu i Malleta. „Vítkovice měly zájem o oba hráče a nakonec se rozhodly pro Malleta. Jestli byl levnější? Těžko říct, možná o něco jo,“ potvrdil Vůjtek. „Taková vyjádření v emocích jsou hodně nešťastná. Rozumím, že Sváča byl zklamaný, hodně chtěl domů, bavili jsme se o tom delší dobu. I v návaznosti na Ondru Romana, se kterým se jim hodně dařilo. Vytvořili super dvojici, šlo jim to, těšil se na to, je odtud. Chápu, že z toho byl rozladěný, protože jednání probíhala dlouho a dopadla takhle. Musíme ale respektovat, jak se Vítkovice rozhodly. Mají na to právo.“

Svačina připouští, že přesné informace o finanční stránce přestupů neměl. „Nevím, za jaké finance tam Mallet je, jen si myslím, že se tak moc nelišíme,“ krčí rameny. „Třeba levnější byl. Třeba to byl komunikační šum a nedostalo se ke mně dost informací, když to pak člověk slyší jen z druhé ruky a není u samotných jednání. Přiznávám, byl jsem v emocích. Myslel jsem si, že jsem blízko, aby se to povedlo, ale nevyšlo to. A Vítkovice mají právo si vzít jakéhokoliv hráče, ať jsem to já nebo Mallet. Nikde není psáno, že jsem tam hrál a musí sáhnout po mně. Mají svobodné rozhodnutí, rozhodli se takhle. Tím to končí.“

Po třech měsících nejistoty má Svačina klid alespoň v tom, že se prozatím dohodl na spolupráci s prvoligovou Porubou. S tím, že pokud by přišla nabídka z vyšší soutěže, je ve smlouvě klauzule o možném odchodu. „Už chci mít klid na sebe a to, abych se rozehrál. I Vítkovice si už zaslouží klid. Pořád se něco omílá a v takovém prostředí se dobře nepracuje. Já tomu klubu pořád fandím.“