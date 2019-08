Svačinova přestřelka: Emoce a sociální síť? Vražedná kombinace | iSport.cz

Že tomu ohledně financí tak nebylo, potvrdil i hráčský agent Vladimír Vůjtek mladší, který shodou okolností zastupuje Vladimíra Svačinu i Alexandre Malleta. Svačina měl „koule“ a dodatečně se za nešťastné vyjádření omluvil. Přestřelil.

Musí počítat s tím, že i soukromá debata na sociální síti se v dnešní době může během okamžiku nekontrolovatelně rozšířit jako plameny v Amazonii. Jakkoliv lze chápat Svačinovo zklamání a emoce z toho, že mu návrat do klubu, kde rozjížděl extraligovou kariéru, nevyšel. Byl blízko, odmítnul jinou nabídku a nic. I tak by se měl udržet. Jen se ukázalo, že emoce a sociální síť jsou často vražedná kombinace.

Tak jako tak je to po nedávném konci kapitána Rostislava Olesze a jeho následném vyjádření, že pod Jakubem Petrem a Pavlem Trnkou už dál pokračovat nemohl, další zářez do rozbouřeného vítkovického léta.

Nový tým, který Ostravané staví s výrazně proškrtaným rozpočtem, rozhodně nečeká jednoduchá práce. A nedá se říct, že by na ni měli klid. Že za sebou mají solidní a náročné zápasy ve Švýcarsku? Že i přes výrazně seškrtaný rozpočet staví poměrně zajímavý tým? Že talentovaný Šimon Stránský se svými parťáky v přípravě ukazuje parádní kousky?

Nic z toho jako by vítkovické fanoušky nezajímalo. Alespoň tedy soudě podle palby v internetových diskuzích. Tam to vypadá, že všechno, co realizační tým kolem Jakuba Petra udělá, je špatně.

Vůči celému klubu to není fér. Vítkovice čeká náročná sezona. Nervozitu a napětí mezi fanoušky může rozptýlit jediné: poctivý hokej a dobré výsledky v lize.