Vítkovice získaly Malleta, útočník Svačina se do rozpočtu nevešel | iSport.cz

Alexandre Mallet, hráč draftovaný Vancouverem Canucks v roce 2012 (57. v pořadí), přišel do extraligy v roce 2016, hrál za Pardubice. Za Dynamo ale odehrál jen část své premiérové sezony a poté se přesunul do Komety Brno, kde se mu dařilo. Dvakrát zvedal nad hlavu Masarykův pohár.

Minulá sezona mu ovšem tolik nevyšla (v základní části 49 zápasů/ 6+6, v play off 10/0) a nový kontrakt v Brně nedostal. „Pro nás byl prioritou číslo jedna Roberts Bukarts, který je typem střelce, přišel k nám ze Sparty na hostování, což nám v naší finanční situaci pomohlo,“ vysvětluje Jakub Petr. „V průběhu přípravy došlo k tomu, že náš kádr opustil Rostislav Olesz, čímž nám v lajně, do které jsme s ním počítali, vznikl problém. Proto jsme následně hledali hráče, který je podobným typem. V momentě, kdy se objevila možnost Alexandra Malleta, o kterém jsme věděli, že končí v Kometě, zaměřili jsme se na něj.“

Vítkovice jednaly i o příchodu Vladimíra Svačiny. Z Petrova vyjádření pro klubový web je patrné, že Mallet se do týmu hodí víc typologicky a byl i levnější. „Samozřejmě jsme zohlednili i naše finanční možnosti. A ano, hledali jsme hráče takového ražení a konkrétně Mallet tomu odpovídá.“

Jakub Petr v klubovém prohlášení vysvětluje i to, proč přišel kanadský útočník a ne odchovanci klubu jako Matěj Stránský (posílil Třinec) nebo hráči s výraznou vítkovickou minulostí jako Vladimír Svačina.

„Vnímám, že se ozývají ohlasy, které se ptají, proč k nám nechodí odchovanci a některé další hlasy dokonce přicházejí i s vlastními spekulacemi jako odpověďmi,“ říkal Petr. „Chtě nechtě, ať je to v případě Matěje Stránského i Svačiny, my jsme s jejich agenty jednali, to nemůže nikdo popřít. Zájem z jejich strany byl, to zase nepopírám já. Je ale potřeba brát na vědomí, že třeba v případě Matěje Stránského má jeho kariéra nějaký vývoj, prošel zahraničními kluby a logicky jeho cena na trhu stoupá a v naší momentální situaci značně převýšila naše možnosti. Nemáme to nikomu za zlé, že nechce jít pod svou cenu a jde jiného klubu, který je schopen splnit jeho požadavky. Takhle trh v dnešní době funguje. Obdobně tomu bylo i u Vladimíra Svačiny, kde jsme s agentem jednali o možnostech, ale jednání se neposunula nějak extrémně dál.“

Vladimír Svačina v nedávném rozhovoru pro Sport mluvil o tom, že by se do Vítkovic vrátil rád. A finanční nároky prý neměl podle svého názoru přehnané. Mallet byl podle všeho „levnější“.

„Dlouho to bylo v jednání, na úrovni managementu klubu a agenta Vladimíra Svačiny,“ vysvětloval Petr. „Pak jsme se rozhodli, že angažujeme Alexandra Malleta – z výše zmíněných důvodů, tedy typ hráče, náhrada za odešlého hráče, finanční nároky hráče. Není to nic proti Vladimírovi Svačinovi, ale my musíme sledovat finanční rámec naší věci a také to, jak daný hráč zapadá do herní mozaiky týmu. A v tomto nám jednoznačně lépe vychází Mallet, o čemž agent Vladimíra Svačiny věděl, protože stejná agentura zároveň zástupuje i Alexandra Malleta a připravovala jeho příchod k nám.“