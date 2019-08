Legenda Nový o Kladnu a ambicích v extralize: Udrží se! Jágr vypadá dobře | iSport.cz

Málokdy se stane, aby Milan Nový chyběl na domácím zápase Kladna. Druhá největší klubová ikona po Jaromíru Jágrovi má své Rytíře pod bedlivým dohledem během sezony i nyní v přípravě na sezonu v Tipsport extralize, ve které Středočeši zatím krutě poznávají rozdíl mezi elitou a první ligou. Poslední dvě utkání, z nichž extraligový nováček vyšel se skóre 3:15, jsou pro Kladno podle bývalého vynikajícího útočníka víc než velkým varováním.

„Po takových výsledcích by mělo klukům svítit červený světýlko, protože to není normální porážka, ale hodně vysoká. Pořád je to jenom příprava, ale budou muset hodně zapracovat. Hrát extraligu je hezký, ale vyhrávat tam bude těžší, jak už kluci zjistili. Je ale začátek sezony, takže si myslím, že i příští rok budu chodit doma na extraligu. Podle mě Kladno udrží elitu v každém případě,“ věří Nový, který se těší na atraktivní zápasy se Spartou, Brnem či Libercem.

Rytíře by ještě před úvodním kolem rozhodně nepodceňoval, ale potřebují prý čas, aby se v extralize zadaptovali. Jágrovo rozhodnutí dát šanci hráčům, kteří vybojovali postup v baráži, vidí legendární reprezentant pozitivně. „Podle mě se akorát musejí všichni dohromady zamyslet nad tím, jak být lepší. Úsilí mají, ale divák chce vidět góly a těch dáváme málo. Musíme si jako nováček rychle vytvořit systém, jinak se budou vítězství proti chytrým soupeřům rodit těžce,“ řekl Nový.

Když autor 122 gólů v reprezentačním dresu hrál v sezoně 1988/89 za Kladno svůj poslední ročník v bohaté kariéře, nastupoval po jeho boku tehdy sedmnáctiletý Jágr. O třicet let později Nového bývalý parťák stále hraje a z toho má obrovskou radost. Diváci se prý jenom pohrnou, aby viděli nestárnoucího matadora v akci. Ostatní Rytíře ale nečeká nic lehkého, na tým Jaromíra Jágra se totiž budou chtít všichni vytáhnout.

„Jarda je světová legenda. Pro kluky to bude náročné, proto musí velmi usilovně pracovat, aby mu to usnadnili. Vypadá dobře, tak si myslím, že zasáhne do hodně zápasů, ale to spíš záleží na něm, ne? Pokud bude zdravý, nevidím důvod, proč by nehrál. Jarda spíš k sobě potřebuje dobrého centra. S Tomášem Plekancem tam byla souhra. Chce to ale také i výborné obránce, aby dostal přihrávku do jízdy. Někteří mladí obránci sice dobře brání, ale už vůbec vám nenahrají,“ prozradil vítěz šesti mistrovských titulů.

Ideálního spoluhráče by mohl Jágr podle Nového nalézt v Martinu Réwayovi, který v Kladně bojuje o místo. Bude ale prý hodně záležet na tom, jestli se slovenský rebel dokáže dostat do fyzické kondice. „Myslím, že Martin je talent, ale to je otázka. Odehrál málo zápasů. Měl také nějaké zdravotní problémy, ale když vydrží velkou tréninkovou zátěž, tak věřím, že bude pro Rytíře posila,“ přiznal Nový.

