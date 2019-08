Zrada? Plekance potěšilo zastání od Jágra: Jsem rád, že to bylo řečeno | iSport.cz

Jaromír Jágr nedávno na tréninku s Kladnem mluvil o tom, že odchod Tomáše Plekance do Brna rozhodně nevnímá jako zradu. A že mu rozhodnutí nezazlívá. „Když se loni vracel z NHL, byla určitá dohoda mezi třemi stranami - Kladnem, Brnem a Plekym,“ líčil Jágr. „Nikdo ji neporušil, takže nesouhlasím s některými reakcemi, že nás teď Pleky zradil. Tak to v žádném případě není. Pomohl nám v té nejdůležitější fázi sezony, v baráži. A přece mu teď nemůže nikdo zazlívat, že chce na vysoké úrovni hrát dál. Nikde není řečeno, že se k nám po určité době nemůže vrátit.“

Jágr se vás zastal po přestupu z Kladna do Brna, potěšilo vás to?

„Jarda řekl, jak to bylo. Že se to pár lidem nelíbilo, to nemůžu ovlivnit. Jarda to řekl za všechny a víc se k tomu nemá cenu vracet. Jsem rád, že to bylo řečené od někoho jiného než ode mě, reakci jsem zaznamenal a jsem rád, že to bylo řečeno.“

Pro vás to byl druhý zápas v dresu Komety v přípravě na novou sezonu, jak se cítíte?

„Jako každou přípravu. Je to takové těžkopádnější trošku, občas uskakuje puk, ale to je úplně normální. Jde hlavně o to, abychom byli připravení v půlce září na začátek extraligy.“

Hráli jste zatím tři zápasy, vy jste odehrál dva, Žádný „šetřící“ program jste nastavený mít nechtěl?

„Vůbec ne, to je na trenérech. Těch zápasů zase nemáme tolik, čím víc jich odehrajeme, tím je to lepší. Extraliga má 52 zápasů, není potřeba se šetřit. Hlavní je, abychom se jako mančaft sehráli.“

Když Jágr naskočil na led, mluvil o tom, že musí hodně kilogramů shazovat. Vy s tím evidentně problém nemáte, je to tak?

(usměje se) „Já si to nemůžu dovolit, musím se držet. Cítím se v pohodě, je to spíš o tom, aby si tělo zvyklo na brusle, na výzbroj a připravilo se na zátěž. To je stejné jako každé léto.“

V Třinci jste prohráli 2:5, v přípravě je to první prohra Komety. Oceláři nehráli v kompletní sestavě, měli hodně mladých, je to pro vás nějaký ukazatel?

„Vůbec ne. Jak říkám, je důležité, abychom se zlepšovali každý zápas. Zlepšovali věci, které chceme hrát v extralize. Vyhrát chceme každý zápas, ale výsledky teď tak důležité nejsou.“

Jak zápas v Třinci hodnotíte?

„Bylo to náročné, odpadl nám jeden hráč (Zaťovič), chyběl nám, hráli jsme na tři lajny víc jak půlku zápasu. Bylo to náročné. Na jednu stranu je to dobře, že si to zkusíme. Teď to je o kondici, výsledky až tak důležité nejsou.“

Souhru na ledě zatím vnímáte jak?

„Míchá se to, je to příprava, do toho zranění. Nepřikládám tomu vůbec váhu, spíš je to o tom se připravit, aby to ke konci přípravy už vypadalo, že jsme připravení na začátek extraligy.“

Kometa dává šanci mladým, baví vás být jejich mentorem?

„To byla po ambicích druhá věc, která hrála roli. Jsou tady tři čtyři extrémně šikovní mladí hráči, kteří budou dostávat šanci v našem týmu. Věřím, že to potvrdí a o šanci se poperou. Je to před nimi a je jenom na nich, jestli šanci vezmou nebo ne. Já budu rád, když jim budu moct nějakým způsobem pomoct.“

Cítíte, že mají mladí hráči hlad? Že si váží šance?

„Věřím, že jo. Jsme na začátku přípravy, hlad teď mají, tak věřím, že ho budou mít i během sezony. A ví, že to není jen o talentu, ale musí pracovat, dodržovat věci, které mají. Jinak talent a to, že se teď o nich mluví, nic neznamená. Je to na nich. Potenciál v nich je. To je vidět na každém tréninku. Jestli to potvrdí, záleží na nich.“

V Třinci naskočil za Kometu i šestnáctiletý obránce Stanislav Svozil, jak se vám líbil?

„Líbil se mi ohromně. Hodně. Hrál sebevědomě s pukem, nebál se něco vymyslet. Je to jen o zkušenostech, které nasbírá, jak šanci uchopí a jak bude pracovat. Stejně jako další mladí, kteří jsou v zástupu a budou bojovat o místo v Kometě.“