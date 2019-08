Kapitán Vítkovic o rasismu na Lakatoše: Za hranou! Co řekl trenér? | iSport.cz

Rozhodnutí odejít předčasně do kabin bylo jednoznačné?

„Šli jsme na led, já jsem stáhnul pětku a říkal jsem, že jdeme do kabiny. Kuba (trenér a generální manažer Jakub Petr) kývnul a říkal to samé. Že se postavíme za Lakyho. Celý mančaft jsme odešli. Kdo je trošku normální, rozumí tomu. Nemůže říct ani půl slova.“

Měli jste v tom jasno hned?

„Laky je náš, sedí s námi v kabině, vždycky se za něj postavíme, ať se děje, co se děje. Stejně jako za kohokoliv jiného. Jsme jedna parta, táhneme za jeden provaz. Jak to říkal po zápase Kuba, tak to je.“

Vyjádření trenéra Vítkovic Jakuba Petra „Žijeme ve 21. století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo, proto jsme se rozhodli k tomu kroku odvést tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z členů naší rodiny si nikdo nesmí dovolit nic podobného, rozhodnutí bylo okamžité a celý tým jako jeden muž souhlasil.“

Pravda je, že Dominik Lakatoš umí v zápase provokovat, měl něco v Prostějově?

„Jasně, chápu, on je takový. Normální nadávky člověk vezme, ale tohle je za hranou. Jestli se nějakému hráči něco nelíbilo, měl na něho vlítnout a pobít se s ním na ledě. Diváci budou vždycky pískat, vždycky nadávat, ale aby útočili na jeho rasu? To nejde! V Americe se to stát, je z toho takový poprask, že se to řeší půl roku.“

Lakatoše znáte ještě z Liberce, jak rasistické útoky z tribun vnímá?

„Potýká se s tím od začátku kariéry, bojuje s tím. Přetavil si to do toho, že ho to žene dopředu. Aby se někam dostal. Aby ho tohle nedostalo. Navenek působí, že mu to je jedno, že je flegmoš. Ale vevnitř ho to žere a vře to v něm. V tomhle to má strašně těžké. Po psychické stránce to má těžké. Nadávek si celý život a kariéru zažil strašně moc. Ať byl zápas vyhrocený, ať se dělo, co se dělo... Vynadat, vypískat, to beru. Tohle je za hranou.“

Dovedete si představit, že byste podobně reagovali i v lize a mistrovském zápase?

„Může se to stát, už se to i na některých stadionech stalo. Od toho je liga, aby se něco takového nestávalo. Je mi jasné, že klub tomu nezabrání. Je to pár lidí, kteří to mají nastaveno jinak, někdo to začne a v emocích se přidá většina. Nebo půlka, nechci nikomu křivdit. Když vám sprostě nadávají, vezmete to. Ale tohle je za hranou.“

PROSTĚJOV - VÍTKOVICE 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

(předčasně ukončeno v čase 59:03)

Branky: 33. Žalčík (Chlán, Berger), 39. Luňák (Meidl, Jandus) – 16. D. Krenželok, 44. Mallet (Ryšavý), 51. Kvasnička (Výtisk), 60. Lakatoš. Vyloučení: 8:11, navíc Kvasnička (VIT) 10 minut osobní trest za vražení na hrazení, D. Krenželok (VIT) 10 minut a do konce utkání za napadení, Muška (PRO) do konce utkání za vysokou hůl. Využití: 1:2. Diváků: 1 077

HC VÍTKOVICE RIDERA: Dolejš – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk, Kvasnička, T. Černý – Lakatoš, Š. Stránský, Bernovský – Dej, Mallet, Ryšavý – Kurovský, Werbik, Guman.