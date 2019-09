Chybí první centr? Hradec věří, že silný hráč vzejde z mladých | iSport.cz

Mountfield měl skvělou poslední základní část. V play off ale shořel proti Kometě. Vzpomínáte? Umělecký dojem něco mezi devítkou a desítkou. Ale neměl tak pevné gólmany. Marek Čiliak ho přechytal. Plus zamrzl v koncovce, dal jen čtyři góly. Petr Koukal chvíli zkoušel hrát i s vážně poraněným kolenem, ale nešlo to. Klíčový centr scházel, přesilovky byly toporné. Kometa šla dál, 4:0, můžete rozpustit led, nashledanou.

Teď je na několika místech Hradec silnější než v březnu. V Marku Mazancovi by měl mít kýženou silnou jedničku. „Hlavně jsme chtěli přivést kvalitního gólmana, což se nám, podařilo. Současné Markovy výkony tomu odpovídají a věříme, že to bude ještě lepší,“ pochvaluje si generální manažer Aleš Kmoníček. Dopředu dorazil střelec Rudolf Červený, expres Jordann Perret, šikula Aleš Jergl, talentovaný Adam Kubík. V play off útok Mountfieldu zešedl. Teď má větší grády.

Jenže ani jeden z nových hráčů není střední útočník číslo jedna. Tady dál visí díra. „Dívali jsme se na centry, kteří se vraceli domů. Chtěli jsme Čecha, prověřeného hráče, který to tady zná. S Kanaďany a cizinci je to spíš sázka do loterie, pokud chcete opravdu nějaké tvůrce hry,“ přiznal Kmoníček, že Hradec sondoval trh. „Domů se vraceli jenom Robert Kousal a Michal Bulíř, kteří ale zamířili do svých klubů, ze kterých odešli ven. Je strašně těžké nějakého top centra sehnat,“ dodal.

Do Hradce nakonec nedorazil nikdo. Na postu prvního centra zaskakuje v přípravě Daniel Rákos. Nehraje špatně, pracuje. Fyzicky vypadá výborně. Na druhou stranu jeho nejsilnější stránka je jinde, než aby rozdával utajené přihrávky a vyráběl pro své parťáky góly. Je schopný především směrem dozadu. „Jsem zastáncem výzev. Pevně věřím tomu, že někdo z mladých kluků se tady chopí své příležitosti. Pokud bude cítit, že někde v sestavě je volné místo, bude dostatečně ambiciózní, aby si o něj řekl. Třeba budeme i mile překvapeni,“ věří prezident klubu Miroslav Schön.

Reálný je navíc prý i dřívější návrat Petra Koukala do akce, přitom se s ním po operaci kolene počítalo spíš až kolem půlky října. „Dává se dohromady rychleji, než jsme čekali,“ prozradil boss.

Přitom už v minulé sezoně se přetřásalo, že sedmatřicetiletý centr z klubu odejde hlavně kvůli svému vysokému platu. Enormní zájem měly Pardubice. V létě mělo být téma na stole znovu, Dynamo by po bývalém kapitánovi skočilo okamžitě. „Zprávy, že by ale měl z klubu odejít, mohu dementovat,“ utnul další scénáře Schön.

Hradec tedy do sezony půjde i s Koukalem, až se dá dohromady. „V případě, že si vyhlásíme nějaké vyšší cíle v příštích sezonách, budeme muset dalšího středního útočníka, nebo spíš i dva hráče ještě sehnat. Myslím, že letos jedeme ale v nastavené koncepci, abychom postupně plnili cíle,“ uzavřel téma Kmoníček.

Před rokem Mountfield ubral plyn z vysokých ambicí a organizace od svého prezidenta dostala plán, že se mají víc a víc zapojovat vlastní odchovanci, chce jich mít v sestavě minimálně půlku. A tým na titul? Prý za pět let. Teď už tedy za čtyři. „Náš dlouhodobý cíl trvá, s prvním rokem jsem velmi spokojen a Tomáš Martinec odvedl kus dobré práce. Tým udělal větší pokrok, než jsme všichni za tuhle etapu představovali,“ pochvaloval si Schön. Pak ovšem dodal svůj klasický dovětek: „Jenom bych chtěl podotknout, že hradecký pan primátor říká, že i pětiletka může být splněna dříve. S tím souhlasím.“

Varianty pro středního útočníka a bilance v extralize

Petr Koukal

zápasy 606

body 309 (110+199)

Daniel Rákos

zápasy 495

body 142 (60+82)

Lukáš Cingel

zápasy 606

body 309 (110+199)

Michal Dragoun

zápasy 439

body 129 (56+73)

Maris Bičevskis

zápasy 41

body 10 (2+8)

Adam Kubík

zápasy -

body -