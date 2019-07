Červený: Slovan? Prohry mě mrzely víc než fakt, že nechodily peníze | iSport.cz

Nestěhuje se často, vidíte, že nemá rád změny. Rudolf Červený patří od začátku kariéry doma jen jedné organizaci. Začínal v Českých Budějovicích, když se klub přesunul do Hradce, usadil se tam. Když plánoval návrat ze zahraničí, zase se vrátil do známého prostředí. „V Česku jsem neřešil nic jiného. Hradec nejdřív navrhoval tříletou smlouvu, nakonec z toho jsou čtyři roky,“ komentoval svůj nový kontrakt v Mountfieldu.

Dlouho jste pracoval na tom, abyste si vysloužil zahraniční angažmá. Co děláte po roce zase zpátky?

„Hlavním důvodem je, že skončil Slovan Bratislava v KHL, kdyby to tak nebylo, asi bych tam pokračoval dál. Zvažoval jsem i ostatní nabídky, ale Hradec mi z nich vyšel nejlíp.“

Zůstat dál venku jste nechtěl?

„Zkusil jsem si během jedné sezony dva kluby. Ve Slovanu to byla paráda, zahrál jsem si KHL, i zázemí na cestách stálo za to, velký komfort. Zase tam ale nefungovaly jiné věci. Na konci sezony jsem odešel do Švédska, trochu si osahal jejich hokej i život. A když jsem o tom tak přemýšlel... Hradec je na život v tuhle chvíli ideální. Máme malinkou dcerku, chceme se usadit na jednom místě. Jde mi o to, abych ji viděl vyrůstat, byl s ní každý den, nechci cestovat po tripech.“

Nabídky ale nějaké byly.

„Z Finska a Švédska ano, tam jsem jít mohl. Jenže jak jsem o tom tak uvažoval, peníze v tomhle případě prostě nejsou všechno.“

Tuhle taktiku jste musel vyznávat i před rokem, když jste vzal Slovan, ne? Každý hokejista tam odcházel s tím, že jde vlastně do charitativního projektu, minimálně pár měsíců výplata nedorazí.

(usměje se) „Ono to má ale víc aspektů. Bratislava je třeba suverénně nejlepším místem pro život, když chcete hrát KHL. Byli jsme tam hrozně spokojení. A pak tam byla druhá strana, horší, tým neměl sílu, abychom bojovali v play off. To byla věc, která mě mrzela hodně, víc než fakt, že nechodily peníze.“

Právě jsem si říkal, že to je právě prvek, který všechno kalí. A ono ne?

„Věřím, že Slovan všechno postupně nějak doplatí.“

Už se ozval s nějakým splátkovým kalendářem?

„Teď komunikují, poslali nějaké částky a právě se domluvili na splátkovém kalendáři. Slovan chce hrát doma extraligu, takže věřím, že všechny závazky vyrovná. Peníze tak pro mě nejsou hlavním důvodem, proč by ve mně nechalo angažmá v Bratislavě špatný dojem.“

Přitom hodně hráčů odchází do KHL hlavně kvůli nim. Zajistit se, vydělat si pořádný balík, na který se v Česku sáhnout nedá. Vy ne?

„Tohle můj hlavní důvod nebyl. Věděl jsem, že když jdu do Slovanu, nějaké problémy přijdou, byl jsem připravený. Mluvil jsem s kluky, kteří tam působili dřív, a počítal tak s tím, co přijde. Hlavně jsem si ale chtěl zkusit KHL, silnou evropskou ligu, nastoupit proti nejlepším hráčům v Evropě. Když jdete proti nejsilnějším šesti týmům v konferenci, kvalitu opravdu cítíte. A když hrajete s CSKA Moskva nebo Petrohradem, je to vlastně to samé, jako hrát proti ruskému nároďáku.“

KHL vám dávala zkrátka smysl?

„Přesně tak. Kdyby přišla nabídka znovu, hodně bych ji zvažoval právě kvůli rodině. Čekal jsem do poslední chvíle na Slovan, který ale skončil, a nic už pak nebylo. Navíc v KHL nenajdete úplně hodně měst, která by byla dobrá pro život. Hodně jsem se díval na to, abych hrál tam, kde budeme všichni spokojeni. Můžete jít jenom vydělat peníze, překousnout, že město je nic moc. Ale nakonec jsem se rozhodl takhle, vracím se zpátky a rozhodně nelituju. Přišel jsem do Hradce na čtyři roky s tím, že snad během téhle doby vyhrajeme titul. K tomu se taky upínám. Ve Slovanu jsme dost prohrávali, teď bych chtěl nějaký čas vyhrávat.“

Z extraligy jste odcházel s 21 góly, 38 body v sezoně. Mám pocit, že Hradec se zase bude upínat k tomu, že budete ještě lepší...

(usměje se) „To beru. Ale zase je potřeba si tady zvyknout, sednout si v lajně. Je tady hodně nových kluků, musíme si říct, jak budeme hrát, a přenést to na led. Nemyslím si, že by byla extraliga o hodně horší než soutěže v Evropě, to ani náhodou. Mám k ní respekt a bude hodně těžké se zase prosazovat. Od toho tady ale jsem, tak snad se mi bude dařit.“

Loučil jste se jako útočník, který roste. V tuhle chvíli už se na vás ale každý bude dívat jako na lídra, velkou posilu. Vnímáte, že se role trochu změní?

„Bral jsem se vždycky za toho, kdo má tým táhnout, jen jsem tak moc veřejně nevystupoval. Byli tady starší kluci, Bedýnka (Jaroslav Bednář), Kouky (Petr Koukal) je tady pořád, a další... Tolik se na mě pozornost třeba soustředit nemusela, ale zápasy jsem rozhodovat chtěl. Takže se pro mě nic nemění.“

Hradec staví tým jinak než v éře před vaším odchodem, kdy za každou cenu toužil po finále. Nekupuje veterány, spíš hráče, kteří mají ještě růst. Oslovila vás tahle změna?

„Sledoval jsem, co se v klubu děje. Hráči, kteří přišli minulý rok, se udrželi, plus se kádr zase doplnil, do branky přišel Mazy (Marek Mazanec), který může být pro nás velkou oporou. Minulý rok se hrálo hodně aktivně, nějaké zápasy jsem viděl. S klukama jsem se taky bavil, dařilo se jim. Jenom jsem zvědavý, jak na nás zareagují ostatní týmy. Třeba se taky budeme muset změnit, protože na nás budou připraveni. Pamatuju si, jak hrál takhle i Liberec, než na to všichni zareagovali, uběhlo tři čtvrtě sezony a měl náskok. Pak se posunul zase jinam. Uvidíme, co trenéři vymyslí. Potenciál, abychom byli znovu nahoře, tady určitě ale je.“

Myslím, že Tomáš Martinec z celoplošného hokeje s určitým rizikem při napadání necouvne. Těšíte se na rychlý hokej?

„Těším, moc. Nechci říkat nějaké velké ambice, spíš je lepší, abychom byli pokorní. Budu rád, když nám to půjde a zvládneme bavit diváky. Je to lepší, než abychom vyhlašovali, jak máme super tým. Všichni hlavně musíme udělat maximum, aby to tak bylo.“

V Hradci vám vyhovovalo místo na křídle u Petra Koukala, který je ale zatím na marodce s kolenem. Tušíte už, jak bude vypadat vaše nová lajna?

„Nějaké varianty trenéři v hlavě mají, uvidíme, až půjdeme do zápasů. Teď jsem v útoku s Radkem Smoleňákem a Bambusem (Danielem Rákosem). Těžko teď dopředu soudit, jak to bude vypadat. Ale mimo led spolu v týmu vycházíme všichni skvěle, tak snad to přeneseme i na hřiště. Bambus je silový, dravý a rychlý hráč, může vybojovat hodně puků a vhazování má taky dobrý.“

Takže on pohlídá vrata, vy dostanete nějak puk na Smoleňáka, on ho domlátí do branky a recept bychom měli?

(směje se) „A je to. Důležité budou i přesilovky, jak se poskládají, kdo bude rozdělovat puky místo Koukyho a kdo bude na střelu. Zápasů v přípravě je před námi hodně, takže času, aby se všechno vyzkoušelo, máme dost.“