Vypjatá generálka Sparty! Žádný gól, Pech po hitu od Ševce v nemocnici | iSport.cz

Stačila chvilka nepozornosti. Otočka u mantinelu, lehké škobrtnutí, snížení těžiště a… prásk! Martin Ševc ostře sundal Lukáše Pecha. Jednu schytal ramenem, druhou pak o mantinel. Jako když do vás narazí nákladní vlak. Několik minut pak ležel 35letý útočník schoulený na ledě. V akci byli doktoři z obou střídaček, povolána byla dokonce i záchranná služba, té ale nakonec naštěstí nebylo potřeba.

Na střídačku se Pech dobelhal za pomoci spoluhráčů, okamžitě ale zamířil do kabiny. A nakonec také do nemocnice. Nejcitelněji byla zasažena oblast kolem krční páteře.

„Nešťastně se otáčel a on ho trefil na hlavu. Je strašně smolné, že se tohle stane v posledním zápase přípravy. Všichni doufáme, že bude v pořádku. Je to jeden z našich stěžejních hráčů. Tvořivý centr, který dělá celou lajnu. Byla by obrovská škoda, kdyby musel start sezony vynechat,“ říká Pechův kolega z útoku Robert Říčka.

Nejstarší hráč Mladé Boleslavi sestřelil nejstaršího hráče Sparty. Ševc za tvrdý zákrok nebyl rozhodčími potrestán, když Pech v doprovodu spoluhráčů odcházel do šatny, exliberecký tvrďák se mu omluvil.

Ve vyhecovaném duelu, který se hrál ve velkém tempu, nakonec došlo i na čistokrevný pěstní souboj, kdy si to bez rukavic rozdali Jan Stránský a Jiří Smejkal.