Hlinka o nové funkci ve Spartě: Debaty s Tonem i zatím nejtěžší rozhodnutí | iSport.cz

Tři měsíce řídí sportovní úsek Sparty. Za tu dobu odvedli Jaroslav Hlinka spolu s Petrem Tonem velký kus práce. Do klubu přivedli posily zvučného jména. „Až mě překvapilo, že se nám opravdu povedlo všechno, co jsme si předsevzali,“ usmívá se Hlinka. V rozhovoru pro Sport popsal přechod do manažerské funkce, ambice i změny fungování uvnitř organizace.

Jak jste si zvykl na to, že místo ribana oblékáte sako?

„Musím se přiznat, že sako jsem na sobě ještě skoro neměl. (smích) Zatím je to ale dobrý, všechno šlape, jak má. Čas nezastavíte, hokej se nedá hrát do nekonečna. Už loni jsem toho moc nenahrál, takže změna není až tak veliká. Přechod byl pozvolný, nebyla to rána, že bych z plného tréninku jen začal sedět na židli. Všechno se ale učím, zatím nejsem ve fázi, kdy bych mohl říct, že všechno umím. Ale makám na tom.“

Napadlo vás, že byste mohl někdy dělat právě sportovního manažera?

„Tohle si nenaplánujete, nevyberete. Dostal jsem šanci, byl jsem oslovený. Vůbec jsem však neváhal, taková nabídka se neodmítá. Lidí v téhle funkci je v každém klubu jeden až dva, výběr z bývalých hráčů a funkcionářů je ale obrovský. Že si ve Spartě vybrali právě mě, je super. Moc mě ta práce baví, je to fajn. Rozhodující ale bude, jak to klukům půjde na ledě.“

Petr Ton je sportovním ředitelem, jak máte rozdělené úlohy?

„Toňák je šéf, velí celému sportovnímu úseku. Já mám na starost hlavně áčko. O všem spolu ale debatujeme. Je to naše společná práce, děláme společná rozhodnutí, ale finální slovo má vždycky on.“

Nová generální ředitelka Sparty Barbora Snopková Haberová říkala, že ji baví poslouchat vás v debatě. Prý máte s Tonem mnohdy odlišné názory, ale vždy se snažíte dojít ke shodě. Jak vypadá vaše diskuze?

„Ne vždycky se na všem shodneme, to mi přijde naprosto normální, a dokonce správné. Dá se říct, že jsme každý jiný, ale v klíčových věcech jsme stejní. Tam musíte být zajedno.