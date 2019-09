Mládí v extralize stagnuje. Většina nehledá problém u sebe, říká Rolinek | iSport.cz

Před pěti lety byla po sezoně mezi padesátkou nejproduktivnějších hráčů extraligy hned desítka Čechů do 23 let. Počet stejně starých (mladých) hráčů po uplynulém ročníku? JEDEN. Jeden jediný. A to ještě jen tak tak. Na samém chvostu, na 50. místě, totiž skončil Šimon Stránský z Vítkovic. Jinak nic.

Třeba ve Švédsku bylo v minulém ročníku takových hráčů šest. Dvacetiletý Oskar Steen byl v elitní desítce, hned za ním byl dokonce 19letý Emil Bemström. No a Finsko? Úplně jiný svět. Do padesátky bodování se dostalo hned sedmnáct hráčů do 23 let!

„Nechci dělat chytrého a kázat mladým, ale chybí mi u nich touha vítězit, dát v sezoně dvacet gólů. My jsme tohle v sobě měli. Dneska se kluci spoléhají, že to nějak přijde samo. To je ale nesmysl. Každý raději volí tu jednodušší, pohodlnější variantu. Byli jsme cílevědomí, chtěli jsme se prosadit, něčeho dosáhnout. U našich mladých mi trochu chybí vůle, cílevědomost i schopnost pracovat pod tlakem,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Sport útočník Petr Kumstát, který nedávno ukončil svou aktivní kariéru.

Třeba zkušený extraligový trenér Radim Rulík, který působil i u národního týmu do 20 let jako asistent na zlatém MS v roce 2000, s ním ale úplně nesouhlasí. „Podle mě kluci vyhrávat chtějí, to není ten hlavní problém. Spíš se u nás neříká moc pravda o dorosteneckém a juniorském programu. Skutečnost je úplně jiná, tam je problém, který se načítá v budoucnosti. Pokud s hráči nebudeme pracovat tak, jak se pracuje ve světové špičce, nemáme šanci. Vůbec. Pořád budeme na čísle šesti draftovaných hráčů. Budeme mít blíž se srovnávat s Dánskem nebo Německem, než abychom se porovnávali s Finskem nebo Švédskem. Tady je to vidět nejvíc.“

Kde tedy hledat hlavní problém toho, že se v Česku nedaří vychovávat hráče pro extraligu, natož pak pro NHL? Můžou za to mladí se svou pohodlností, nechutí tvrdě dřít, absencí vítězné mentality, nebo prostředí, které jim všechny tyto neduhy umožňuje, toleruje a vychovává jen hokejový průměr?