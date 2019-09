Vítkovický kapitán Výtisk: Nevěří se nám, my to máme nastavené jinak | iSport.cz

Jak si z vašeho pohledu sednul prakticky nový tým?

„Už v předstartovním období v létě jsem z toho měl dobrý pocit. Jak všichni makali, šli nadoraz. Pak se to překulilo do toho, jak jsme šli na led. Mám z toho dobrý pocit a věřím, že to bude šlapat. Do každého zápasu musíme jít tak, jako by to byl náš poslední zápas. Nemůžeme vybočit na deset, ani na pět minut, musíme hrát každý zápas na sto procent. Celých šedesát minut. Věřím, že se nám to vrátí.“

Jak důležitý bude pro váš mladý tým start sezony?

„Start je důležitý pro každého, ať je to mladý, nebo starší tým, zkušenější. Všichni chtějí mít start perfektní, aby naskočili na nějakou vlnu. Věřím, že se nám to povede, že to zvládneme.“

Vnímáte prognózy a to, že se vám moc nevěří?

„Člověk si toho přečetl hodně, že se nám nevěří, že nás tipují na 12. místo. Ale to je názor lidí. My u nás to máme nastavené jinak. V pátek to začíná, uvidíme.“

Nově platí, že poslední tým sestupuje přímo, jak velký je to strašák?

„Kdybychom teď, kdy liga ještě nezačala, mysleli už na konec, jestli se přímo sestupuje, tak to by bylo špatné. Nikdo to v hlavě nemá, všichni chtějí jít nahoru, hrát o play off. Věřím, že všichni to mají takhle. Nemyslím si, že někdo má v hlavě to, že poslední sestupuje a že se někdo dívá dolů.“

Jak do týmu zapadli noví a mladí hráči?

„Přišli sice mladí kluci, ale mají už hodně za sebou. Nejsou to kluci z juniorky. Jsou to draftovaní kluci, co za dva roky chtějí být v KHL, v NHL. Věkově jsou mladí, ale zkušenostmi zase tak mladí nejsou.“

Hned v prvním kole vás doma čeká Olomouc, kam se přesunul bývalý kapitán Rostislav Olesz. Je silný před bránou, kde vládnete i vy. Jaká to bude bitva?

„On hraje pořád stejně celý život. Důrazně do brány, je strašně silný, určitě se někde potkáme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale my nehrajeme proti Olimu, ani proti klukům, kteří tam od nás přišli dřív (Irgl, Kolouch, Strapáč, Klimek), my hrajeme proti Olomouci. A jak říkal trenér, Olomouc má našlápnutý mančaft, dobře poskládaný, bude to těžké utkání.“

S gólmany už máte domluveno, které úhly a prostory pokrýváte vy a na co si mají dát pozor?

„Dolíček (Daniel Dolejš) už mě zná a Svobič (Miroslav Svoboda) taky. Máme svoje pravidla, která respektují oni, která respektujeme my. Věřím, že to bude fungovat.“