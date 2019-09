Štěpánek bude v úvodu sezony chybět! Pardubice respektují trest z KHL | iSport.cz

Sportovní manažer Pardubic Jaromír Kverka má po svém nedávném příchodu do Dynama již na kontě návrat obránce Jana Koláře či útočníka Roberta Kousala • Barbora Reichová / Sport

Jakub Štěpánek byl v posledním zápase KHL vyloučen do konce utkání za inzultaci rozhodčího, od disciplinární komise dostal pětizápasový trest • Profimedia.cz

Zlomená hůl trefila rozhodčímu nohy a bylo jasno, následoval trest do konce utkání • Repro TV

Rozhodčí ukazuje Jakubu Štěpánkovi, kudy vede nejbližší cesta do kabin • Repro TV

Rozhodčí ukazuje Jakubu Štěpánkovi, kudy vede nejbližší cesta do kabin • Repro TV

Touží po klidné sezoně. Pardubice přes letní přestávku notně posílily, očekává se boj o postup do play off. Krátce před startem Tipsport extraligy ale přišla menší komplikace. Nová posila Jakub Štěpánek bude v úvodních třech kolech chybět. Dynamo chce dodržet disciplinární trest, který dostal v závěru minulého ročníku KHL. Pardubice vstoupí do sezony v pátek na ledě Mladé Boleslavi.